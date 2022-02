FIFA – UEFA: Εκτός διοργανώσεων ρωσικοί σύλλογοι και εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας

Η FIFA και η UEFA αποβάλλουν τους ρωσικούς συλλόγους και την εθνική ομάδα της Ρωσίας από όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις μέχρι νεωτέρας. Η UEFA ανακοίνωσε επίσης το τέλος της συνεργασίας της με τη ρωσική εταιρεία Gazprom.

«Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν από το προεδρείο του Συμβουλίου της FIFA και την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αντίστοιχα», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της.

«Το ποδόσφαιρο είναι πλήρως ενωμένο και σε πλήρη αλληλεγγύη με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί στην Ουκρανία. Και οι δύο πρόεδροι (σ.σ. FIFA και UEFA) ελπίζουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα βελτιωθεί σημαντικά και γρήγορα, ώστε το ποδόσφαιρο να μπορέσει και πάλι να αποτελέσει φορέα ενότητας και ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση των FIFA και UEFA σημαίνει ότι η Εθνική Ρωσίας μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Σπάρτακ Μόσχας τίθεται εκτός Europa League.

