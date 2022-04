Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό των Ρώσων από το Wimbledon: «Είναι τρελή απόφαση»

Την αντίθεσή του στον αποκλεισμό των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών από το Wimbledon εξέφρασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος, κορυφαίος τενίστας του κόσμου, είναι ο πρώτος που πήρε θέση για την απόφαση των διοργανωτών του θρυλικού major.

«Πάντα θα καταδικάζω τον πόλεμο, επειδή είμαι ο ίδιος παιδί του πολέμου. Αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την απόφαση των διοργανωτών, νομίζω ότι είναι τρελή», είπε χαρακτηριστικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς. «Οι παίκτες του τένις, οι αθλητές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Όταν η πολιτική παρεμβαίνει στον αθλητισμό, δεν είναι ποτέ καλό» συμπλήρωσε ο Σέρβος.

Σημειώνεται ότι με ανακοίνωσή του το Wimbledon απέκλεισε τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ήταν η πρώτη διοργάνωση τένις που αποφάσισε αποκλεισμό των αθλητών από τις δύο συγκεκριμένες χώρες.

Μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι τενίστας αγωνίζονταν υπό το καθεστώς ουδετερότητας.

#Djokovic does not support the #Wimbledon decision. Full answer 👇🏻 pic.twitter.com/WP7MsUBwv4

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) April 20, 2022