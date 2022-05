Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα αυτή την περίοδο στο διεθνές ποδόσφαιρο. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής θα ενταχθεί στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα την 1η Ιουλίου 2022.

Οι «πολίτες» ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Με τις αμοιβές εκπροσώπων και μπόνους, το deal άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Χάαλαντ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μάντσεστερ. Οι απολαβές του θα φτάνουν τις 470.000 λίρες την εβδομάδα.

Ο 21χρονος φορ θεωρείται «μηχανή» παραγωγής γκολ και μετρά 85 τέρματα σε 88 παιχνίδια με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022