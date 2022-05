Έρλινγκ Χάαλαντ: Γεννημένος σκόρερ

Τον βλέπεις στο γήπεδο και νιώθεις λες και τον παρακολουθείς χρόνια. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ενηλικιώθηκε ποδοσφαιρικά πολύ νωρίς έχοντας αφήσει ήδη το στίγμα του στο ποδόσφαιρο αν και είναι μόλις 21 ετών.

Ο Νορβηγός στράικερ είναι πλέον έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Γεννήθηκε το 2000 στην πόλη Λιντς της Αγγλίας όπου ο πατέρας του έπαιζε ποδόσφαιρο. Ο Άλφι Χάλαντ έκανε καριέρα ως μέσος. Ένας τραυματισμός στο γόνατο μετά από άσχημο μαρκάρισμα του Ρόι Κιν τον οδήγησε στην αποχώρηση από το ποδόσφαιρο το 2003 σε ηλικία 30 ετών.

Μετακόμισε με την οικογένειά στην πόλη Μπρύνε της Νορβηγίας όπου ο μικρός Έρλινγκ είχε την πρώτη του επαφή με τον αθλητισμό. Όπως ομολόγησε ο πατέρας του, ο ποδοσφαιριστής δοκίμασε πολλά αθλήματα προτού καταλήξει. Ήταν μάλιστα πολύ καλός και στο χάντμπολ, ενώ σύμφωνα με αναφορές είχε πηδήξει 1.63 μέτρα στο μήκος σε ηλικία 5 ετών.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE

— André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020