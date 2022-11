Κριστιάνο Ρονάλντο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου»

Το τέλος έμοιαζε προδιαγεγραμμένο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτέλεσε παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον Πιρς Μόργκαν, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετρούσε μέρες στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτόξευσε «πυρά» κατά των συμπαικτών του και της διοίκησης της αγγλικής ομάδας. Ακόμη, είπε ότι ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν το σέβεται και ότι ο σύλλογος δεν έδειξε την απαραίτητη κατανόηση μετά τον θάνατο του γιου του τον Απρίλιο.

Η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Πορτογάλου ξεκίνησε το καλοκαίρι και συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ζητήσει να αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα.

Τον Αύγουστο του 2021 ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Η επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώθηκε στις 27 εκείνου του μήνα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δώσει σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν και πάλι κάτοικο Αγγλίας. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε μιλήσει με λόγια αγάπης για τον σύλλογο και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον εμβληματικό προπονητή που είχε κατά την πρώτη του θητεία στο Μάντσεστερ.

Η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων. Η φανέλα με τον αριθμό «7» έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες ώρες.

Η Γιουνάιτεντ, όμως, δεν ήταν ίδια ομάδα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά την αποχώρηση του θρυλικού Σκωτσέζου προσπαθούν να βρουν την παλιά τους αίγλη.

Η ομάδα με τον Όλε Γκούναρ Σόλκιερ στον πάγκο έψαχνε να βρει τα πατήματά της. Τα αγωνιστικά προβλήματα ήταν πολλά, η ομάδα άλλαξε προπονητή και τερμάτισε τελικά στην έκτη θέση, μένοντας εκτός Τσάμπιονς Λιγκ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν από τους παίκτες που διασώθηκαν από το «ναυάγιο» της περασμένης σεζόν. Τον Απρίλιο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ένα από τα δίδυμα παιδιά που κυοφορούσε η σύντροφός του.

Στο μεταξύ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός έκανε σπουδαία πράγματα με τον Άγιαξ και η διοίκηση του συλλόγου θεωρούσε ότι ήταν εκείνος που μπορούσε να δώσει μία αγωνιστική ταυτότητα.

Ο νέος προπονητής επέμενε στις δηλώσεις ότι ο 37χρονος ποδοσφαιριστής ήταν μέσα στα πλάνα του για τη σεζόν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ασία για «προσωπικούς λόγους», γεγονός που έφερε νέο πλήθος δημοσιευμάτων.

Η αποχώρησή του πριν το τέλος του φιλικού αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο έφερε εκνευρισμό στις τάξεις της ομάδας. «Είμαστε μια ομάδα και αυτό σημαίνει ότι θα μένετε μέχρι το τέλος», είπε ο Τεν Χαγκ σε μέσο της Ολλανδίας. «Αυτό είναι απαράδεκτο για όλους τους εμπλεκόμενους», σημείωσε ο Ολλανδός προπονητής φανερά εκνευρισμένος.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. 🚨🔴 #MUFC

“We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022