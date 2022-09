Φέντερερ: Συγκινητικό «αντίο» στο τένις – Αποθέωση και δάκρυα στον τελευταίο του αγώνα με συμπαίκτη τον Ναδάλ (εικόνες, βίντεο)

Την τελευταία παράσταση της μεγάλης καριέρας του έδωσε ο Ρότζερ Φέντερερ, σε μια γιορτή του τένις στο Laver Cup, στο Λονδίνο.

Αν και οι Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιαφόε κέρδισαν για λογαριασμό της Team World τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ με 4-6, 7-6 (2), 11-9, ουδείς έδωσε σημασία στο αποτέλεσμα, καθώς επρόκειτο για ένα παιχνίδι-γιορτή, με τον «βασιλιά» του τένις να γνωρίζει την αποθέωση στην κατάμεστη Ο2 Arena.

Με συμπαίκτη τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, αλλά και καλό του φίλο, Ράφα Ναδάλ, ο Φέντερερ προσέφερε κάποιες ακόμα στιγμές μαγείας.

Ο Ελβετός δεν συγκράτησε τα δάκρυά του μετά το τέλος του αγώνα, αγκαλιάζοντας τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του. Τη συγκίνησή του δεν έκρυψε και ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος επίσης ήταν δακρυσμένος.

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποχωρεί από το τένις έχοντας κατακτήσει 20 Grand Slam και 103 τίτλους συνολικά. Έμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες, οι 237 συνεχείς. Πέτυχε 1.251 νίκες και δεν εγκατέλειψε σε κανένα από τα 1.526 παιχνίδια που έπαιξε στο μονό.

As the applause from the crowd rolls on and on, Roger Federer brings out his Team Europe teammates – rivals old and new – to share in it.

What a gesture.#LaverCup pic.twitter.com/pb0RRIO9IN

— Eurosport (@eurosport) September 23, 2022