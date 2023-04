Πολλά περισσότερα από ένα καφέ

Πριν από λίγες μόλις μέρες ένα νέο Starbucks άνοιξε τις πόρτες του. Επί της ουσίας αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση, με δεδομένο ότι ήδη πριν από αυτό υπάρχουν άλλα 38.832 σε 80 χώρες του κόσμου. Όμως αυτό που βρίσκεται στην West Market Street, στο Ακρον του Οχάιο, δίπλα σε μια τράπεζα και ένα γκαράζ και περιτριγυρίζεται από πολλά εγκαταλελειμμένα καταστήματα, δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Όχι μόνο γιατί ιδιοκτήτης του είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, αλλά και γιατί τα 46 άτομα που εργάζονται σε αυτό, εκτός από τον μισθό τους, στο τέλος της διαδρομής τους θα έχουν εξασφαλίσει και ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για τον κλάδο της φιλοξενίας. Επίσης αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας που ο «βασιλιάς» έχει ξεκινήσει εδώ και 12 χρόνια και έχει ως στόχο να καταπολεμήσει τη φτώχεια στη γενέτειρά του, αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες της.

Thank you, Akron, for spending #330Day with us and celebrating the opening of House Three Thirty! We can’t wait to create more special moments inside our house all throughout 2023. See you again tomorrow at 6am for coffee. 😊💚 pic.twitter.com/SzSFwXg3Nm

Το όλο πλάνο έχει να κάνει με το «Ιδρυμα Οικογένειας ΛεΜπρόν Τζέιμς» και στο οποίο ανήκει το σχολείο «I promise» που άνοιξε το 2018 και υποστηρίζει παιδιά που ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή προβληματικές οικογένειες, παρέχοντας τους ένα σταθερό περιβάλλον μάθησης, καθώς και δωρεάν φροντιστήρια και γεύματα και εγγυημένα δίδακτρα για όσα από αυτά συνεχίσουν στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Επιπλέον, οι γονείς των μαθητών στο σχολείο προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένες τοπικές επιχειρήσεις, όπου μπορούν να αποκτήσουν απολυτήριο που ισοδυναμεί με αυτό του λυκείου. Εδώ ακριβώς κουμπώνει στο παζλ και το Starbucks που άνοιξε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Η διευθύντρια του νέου καταστήματος, Αλέξις Σούλερ, έχει εμπειρία σε καταστήματα της πανεπιστημιούπολης. «Μου άλλαξε πολύ τη ζωή. Από barista στα Starbucks έγινα διευθυντής και μου έδωσε μια εντελώς νέα οπτική για τη φιλοξενία ως βιομηχανία. Μου έδωσε μια εικόνα που δεν είχα πριν», θα πει η Σούλερ, μητέρα ενός παιδιού που πηγαίνει στο σχολείο του Λεμπρόν.

Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία που κάνουν τη συγκεκριμένη καφετέρια ακόμα πιο μοναδική. Στο υπόγειο υπάρχει μια αίθουσα κρασιού που σχεδιάστηκε από τον Λεμπρόν και τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Μάβερικ Κάρτερ, ένα άνετο μπαρ και μια κοινωνική αίθουσα που παραχωρήθηκε από τον οικονομικό σύμβουλο του Λεμπρόν και την εταιρεία τεκίλας με την οποία συνεργάζεται, ένα αθλητικό μπαρ και μια ψησταριά που φέρει το όνομα του Λεμπρόν, καθώς και ένα μουσείο που θα περιλαμβάνει μια αναπαράσταση του διαμερίσματος 602 του Σπρινγκ Χιλ, όπου έζησε με τη μητέρα του, Γκλόρια, για χρόνια πριν τον επιλέξουν οι Καβαλίερς στο νούμερο 1 του ντραφτ το 2003.

After two years of top to bottom renovation, our largest project yet debuts tomorrow here in beautiful Akron, Ohio.

Welcome to House Three Thirty! Our innovative, multi-use space for I Promise families, the entire Akron community, and visitors from all over the world. 💚 pic.twitter.com/IjqXvxkFeH

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) March 29, 2023