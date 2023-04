Αγριο ξύλο στο Ρεάλ – Παρτιζάν: Πολύ σοβαρός ο τρυματισμός του Εξουμ, σήμερα οι αποφάσεις

Εκτός συνέχειας τέθηκε ο παίκτης της Παρτιζάν, Ντάντε Εξουμ, ο οποίος έσπασε τον τένοντα του δαχτύλου του ποδιού του μετά την αδιανόητη κίνηση του Γιαμπουσέλε να τον ρίξει στο παρκέ με λαβή… πάλης, κατά τα χθεσινά πρωτοφανή επεισόδια εντός του παρκέ στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

«Πρόκειται για σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει ο τένοντας στο δάχτυλο του ποδιού του, θα δούμε αν τον έσπασε στις εξετάσεις που θα κάνει στο Βελιγράδι. Μέχρι στιγμής, μόνο το δάχτυλό του είχε τραυματιστεί και το στόμα του ήταν ματωμένο από τραυματισμό στα δόντια.

Ο τρόπος που τον έριξε ο Γιαμπουσέλε με μια κίνηση τζούντο, είναι για φυλακή, για ισόβια χωρίς αναστολή. Ο Γιαμπουσέλε τον πέταξε στο παρκέ, ο Έξουμ θα μπορούσε να είχε σπάσει τη σπονδυλική του στήλη, να τραυματίσει σοβαρά το κεφάλι του και να τελειώσει την καριέρα του. Αυτό ήταν τρομερό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου.

Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, θα δούμε στο Βελιγράδι, πρέπει να κάνει εξετάσεις. Νιώθει πόνο, θα δούμε τι θα γίνει… », ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός της Παρτιζάν, Μόμα Γιακόβλιεβιτς για τον τραυματισμό του Αυστραλού.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff 😟 #EuroLeague pic.twitter.com/QgLkYkvCX6

— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023