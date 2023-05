Από τον Τραορέ στον Βινίσιους: Οταν ο ρατσισμός εισβάλλει στα γήπεδα

Ο τρόπος που επέλεξε ο 22χρονος Βραζιλιάνος να σηκώσει το γάντι και να στραφεί κατά πάντων για την αδυναμία (και ενδεχομένως την απροθυμία) του συστήματος να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές που στοχοποιούνται από ρατσιστές στην εξέδρα, προκάλεσε ήδη πολλές αντιδράσεις από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Μόνο που μένουν στα λόγια και δεν περνούν στα έργα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα.

Κινήσεις σαν κι αυτές με τα στοχευμένα μηνύματα πριν από σημαντικά παιχνίδια υπό την αιγίδα των FIFA-UEFA, των εθνικών ομοσπονδιών, των διοργανωτών των πρωταθλημάτων και των ομάδων, αποδείχθηκαν στην πράξη αναποτελεσματικές. Το φαινόμενο διογκώνεται αντί να περιορίζεται, για λόγους που προφανώς ξεπερνούν την οπαδική αντιπαλότητα, η οποία αποδεικνύεται πρώτης τάξεως «προσάναμμα».

Η ατιμωρησία είναι ο βασικός λόγος της εξάπλωσης του φαινομένου. Σε ένα χώρο όπως τα ποδοσφαιρικά γήπεδα όπου όλοι όσοι πληρώνουν ένα εισιτήριο νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα να προσβάλουν οποιονδήποτε θέλουν, η φανερή αδυναμία του συστήματος να συλλάβει και τιμωρήσει αυστηρά τους φυσικούς αυτουργούς των ρατσιστικών επιθέσεων, εξηγεί εν πολλοίς την αίσθηση της απόλυτης ασυλίας που έχουν οι παραβάτες.

Ο Κάρλος Αντσελότι επιμένει ότι απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, η πρώτη σωστή αντίδραση θα ήταν να σταματάνε επιτόπου τα παιχνίδια και να τιμωρείται η ομάδα που φιλοξενεί στις εξέδρες της ρατσιστές. «Μα πώς μπορείς να ελέγξεις ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων οπαδών και να εξοντώσεις τις ομάδες για τις ασχήμιες κάποιων που μπορεί και να μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού;» είναι το αντεπιχείρημα όλων όσοι πιστεύουν ότι η τιμωρία μιας ομάδας θα ανεβάσει τους τόνους και θα εντείνει την αίσθηση της ομηρίας των πολλών από τις διαθέσεις των ολίγων.

«Να εντοπίζεται ο παραβάτης ρατσιστής και να τιμωρείται με απαγόρευση της εισόδου του στα γήπεδα, ακόμα και δια βίου» είναι η πολιτική που θέλησε κάποια στιγμή να περάσει, θεσμικά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει…» είναι η απάντηση αυτών που θεωρούν το μέτρο της απαγόρευσης ανεπαρκές, με τη λογική ότι εύκολα μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση στο γήπεδο μέσα στο ανεξέλεγκτο πλήθος. Οι ίδιοι επιμένουν ότι μόνο η σύλληψη, η καταδίκη και η χωρίς αναστολή φυλάκιση των παραβατών, μπορεί να προσφέρει μια κάποια λύση.

Ο Βινίσιους προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον, όχι επειδή η επίθεση που δέχθηκε ήταν πιο βίαιη σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν βρεθεί στη θέση του, αλλά επειδή αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του. Πρόκειται άλλωστε για τον Βινίσιους, τον σταρ της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης και όχι έναν απλό ποδοσφαιριστή μιας μικρότερης ομάδας. Πολλοί άλλοι έχουν αντιδράσει, ενίοτε ακόμα πιο έντονα, δεν είχαν όμως το εκτόπισμα ενός σταρ πρώτης γραμμής για να τύχουν τέτοιας συμπαράστασης και προβολής.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη. Ο ρατσισμός είναι σύνηθες φαινόμενο στη Λα Λίγκα. Ο ανταγωνισμός τον θεωρεί φυσιολογικό, το ίδιο και η ομοσπονδία, οι αντίπαλοι ενθαρρύνουν τέτοιες συμπεριφορές. Λυπάμαι πολύ. Το πρωτάθλημα που κάποτε άνηκε στον Ροναλντίνιο, στον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο και τον Μέσι, σήμερα ανήκει στους ρατσιστές» ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Βινίσιους αμέσως μετά τα όσα θλιβερά συνέβησαν στο «Μεστάγια» και προκάλεσαν τον ασυγκράτητο εκνευρισμό του που έφερε εν συνεχεία την αποβολή του.

⚠️ Inaceitável! Vinícius Júnior sofre mais um caso de racismo em jogo na Espanha

Partida do Real Madrid foi interrompida no 2º tempo após parte da torcida do Valencia chamar o atacante brasileiro de “macaco”.

Leia: https://t.co/gvLZkjkVV4 pic.twitter.com/eM666U90hZ

— Metrópoles (@Metropoles) May 21, 2023