Το… τρολάρισμα Αντετοκούνμπο για τη χρυσή πρόταση στον Εμπαπέ

Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της «αστρονομικής» προσφοράς που φέρεται να κατέθεσε η σαουδαραβική Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» σχολίασε με το δικό του χιουμοριστικό τρόπο την πρόθεση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Εμπαπέ.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στο Τwitter, το οποίο συνόδευσε με μία δική του φωτογραφία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε: «Αλ Χιλάλ μπορείτε να πάρετε εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Εμπαπέ».

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023

Το σχόλιο του Αντετοκούνμπο δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τον Εμπαπέ, ο οποίος απάντησε με.. χαμογελαστά emojis στον Ελληνα σταρ.

«Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις σε μας ως φίλαθλος Γιάννη», έγραψε σε ανάρτησή της η Αλ Χιλάλ, απαντώντας στην «πρόταση» του Αντετοκούνμπο.

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2023

Νωρίτερα, την ανάρτηση του Γιάννη είχε σχολιάσει και η FIBA, η οποία «εντυσε» τον Αντετοκούνμπο με φανέλα της Αλ Χιλάλ.

Τέλος, στη διαδικτυακή «συζήτηση» έλαβε μέρος και ο «βασιλιάς» του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter, αντέδρασε ως άλλος..Φόρεστ Γκαμπ, σημειώνοντας πως θα έφθανε τρέχοντας στη Σαουδική Αραβία.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Σημειώνεται ότι οι Σαουδάραβες θέλουν να κάνουν τη μεταγραφή του αιώνα, προσφέροντας 300 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί και 700 εκατομμύρια στον Γάλλο σταρ για να παίξει μια σεζόν και μετά να έχει το δικαίωμα να μείνει ελεύθερος.