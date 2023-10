Γιατί η σημερινή μέρα θα είναι ξεχωριστή για Μέσι και Μαραντόνα

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται απόψε, το βράδυ της Δευτέρας, να κατακτήσει και την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, και να την αφιερώσει στη μνήμη ενός ακόμη διασημότερου συμπατριώτη του που δεν είχε ποτέ του την ευκαιρία να την κατακτήσει.

Η 30ή Οκτωβρίου είναι η ημέρα που γεννήθηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα πριν 63 χρόνια, και στην Αργεντινή τιμάται σαν κάτι αμέσως λιγότερο από μια θρησκευτική εορτή – κι όχι μόνο από τους πιστούς της παγανιστικής Εκκλησίας του Μαραντόνα.

Ο θρυλικός «Ντιεγκίτο», ή «Πίμπε ντε Ορο» (δηλαδή χρυσό παιδί), δεν κατέκτησε ποτέ του τη Χρυσή Μπάλα -το βραβείο που απονέμει ετησίως το έγκριτο γαλλικό ποδοσφαιρικό περιοδικό France Football στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του τελευταίου 12μήνου- καθώς στον καιρό του το ποδοσφαιρικό αυτό βραβείο περιοριζόταν σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές.

Ο Μαραντόνα, που απεβίωσε πριν από σχεδόν τρία χρόνια (25 Νοεμβρίου 2020), συγκρίνεται μόνο με έναν συμπατριώτη του, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λέο Μέσι, που ανήμερα των γενεθλίων του θριαμβευτή του Μουντιάλ του 1986 αναμένεται να τιμηθεί κατά κύριο λόγο ως θριαμβευτής του Μουντιάλ του 2022, τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κατάρ.

The Ballon d’Or 2023 ceremony will be held on the same day as Diego Maradona’s birthday. 👀✨ pic.twitter.com/6mvNaz3zx3

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 29, 2023