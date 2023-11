Davis Cup: Ενταση μεταξύ Τζόκοβιτς και Βρετανών φιλάθλων – «Μάθετε να φέρεστε»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, απευθυνόμενος σε μια μερίδα Βρετανών οπαδών, τους είπε «να το βουλώσουν» και να «μάθουν να φέρονται» καθώς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του μετά τη νίκη της Σερβίας επί της Μεγάλης Βρετανίας στον προημιτελικό του Davis Cup, επιχείρησαν να καλύψουν τις δηλώσεις του με μουσικά όργανα και φωνασκίες.

Ο Σέρβος επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στους ημιτελικούς του Davis Cup με αντίπαλο την Ιταλία, επικρατώντας άνετα επί του Κάμερον Νόρι (Νο 18 στον κόσμο) με 6-4, 6-4 στο δεύτερο μονό της σειράς.

