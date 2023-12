Τένις: Οι «ούλτρας» του Γιανίκ Σίνερ είναι έξι… ολόσωμα καρότα

Οποιος βρεθεί σε μεγάλο τουρνουά τένις, είναι δύσκολο να αγνοήσει τους «Carota Boys». Πριν καν τους δει, λόγω των ζωηρών, ολόσωμων καροτένιων κοστουμιών τους, είναι βέβαιο πως θα τους ακούσει – να κραυγάζουν συνθήματα υποστήριξης για το αθλητικό ίνδαλμά τους.

Οι έξι αυτοί εικοσάρηδες είναι οι πιστοί, οι «ούλτρας» αν θα μπορούσε κανείς να πει, για το τένις, του Γιανίκ Σίνερ, του No4 στην παγκόσμια κατάταξη.

«Για να είμαι ειλικρινής, είναι πιο διάσημοι από εμένα», είχε πει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ATP στο Τορίνο ο ίδιος ο Σίνερ, για να γνωρίσει την αποθέωση από το μικρό, αλλά αφοσιωμένο «στρατό»… καρότων του.

Οι έξι –Λορέντσο Φεράτο, Φραντσέσκο Γκαμποάρντι, Τζιανλούκα Μπερτορέλο, Ενρίκο Πόνσι, Αλεσάνδρο Ντεντομινίτσι και Αλμπέρτο Μοντρίνο– είναι παιδικοί φίλοι και κατάγονται από την πόλη Ρεβέλο στα βορειοδυτικά της Ιταλίας.

🇮🇹 Quanto son belle le prime volte!

Il palazzetto sembrava il Colosseo.

INCREDIBILE 🧡🥕

🌎 How beautiful are the first times!

The Arena looked like the Colosseum.

INCREDIBLE 🧡🥕#sinner #carotaboys #NittoATPFinals pic.twitter.com/pjKBA1IUcG

