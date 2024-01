Πεπ Γκουαρδιόλα: Κυνηγώντας την τελειότητα

Πριν από μερικά 24ωρα το BBC προέβαλε το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι Αγγλοι χαρακτηρίζουν τον Καταλανό τεχνικό ως τον μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό προπονητή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους πάγκους, και ίσως να μην έχουν άδικο, καθώς με την παρουσία του έχει καταφέρει να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ιστορία του ποδοσφαίρου, με παρένθεση ίσως το χρονικό διάστημα που βρέθηκε στην Μπάγερν.

Στα τέσσερα χρόνια που καθοδήγησε την Μπαρτσελόνα κατέκτησε 14 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων τριών πρωταθλημάτων Ισπανίας, δύο Champions League και δύο Copa del Rey.

Στη Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει πέντε τρόπαια της Premier League σε έξι χρόνια και την περασμένη σεζόν έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στο αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά τον σερ Αλεξ Φέργκιουσον, που πανηγύρισε το τρεμπλ, κερδίζοντας την Premier League, το FA Cup και το Champions League.

“For me, he is the best by far…” 👀

Ο τρόπος που παίζουν οι ομάδες του, η καθολική κατοχή της μπάλας, το «τίκι τάκα» στην Μπαρτσελόνα, τα συστήματα που «ξεθάβει» από το παρελθόν και τα προσαρμόζει στα σημερινά δεδομένα έχουν επηρεάσει πολλούς άλλους προπονητές, αλλά και τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο πλέον σε όλη την Ευρώπη.

Με το «Chasing Perfection» το BBC προσπάθησε μέσα σε μόλις μία ώρα να μελετήσει έναν ποδοσφαιρικό ιδεαλιστή, μιλώντας με παίκτες όπως ο Πουγιόλ, ο Νόιερ, ο Λεβαντόφσκι και ο Ρόντρι. Μίλησαν επίσης μεταξύ άλλων ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Μάντσεστερ Σίτι, Τσίκι Μπεγκιριστάιν , ο πρώην βοηθός προπονητή Ντομενέκ Τόρεντ, αλλά και αρκετοί δημοσιογράφοι.

Από όλη την έρευνα και την κουβέντα υπήρξαν τέσσερα σημεία που ξεχώρισαν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και του ίδιου του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να το φανταστεί κανείς τώρα, αλλά η απόφαση της Μπαρτσελόνα το 2008 να διορίσει ένα σχετικά αδοκίμαστο 37χρονο προπονητή αποτελούσε τότε ένα σημαντικό στοίχημα, όπως και ένα μεγάλο ρίσκο. Μέχρι τότε, ο Γκουαρδιόλα είχε μόλις ένα χρόνο εμπειρίας ως προπονητής στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα Β.

Ο άλλος υποψήφιος για τη θέση ήταν ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε κερδίσει πρόσφατα δύο τίτλους στην Premier League με την Τσέλσι, ενώ νωρίτερα είχε κατακτήσει το Champions League με την Πόρτο το 2004. Παρά το γεγονός ότι ο Πορτογάλος είχε περάσει από το «Καμπ Νου» ως βοηθός των Λουίς φαν Γκάαλ και σερ Μπόμπι Ρόμπσον στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην Μπάρτσα έκριναν ότι δεν ταίριαζε σε αυτό που αποκαλούν DNA της Μπαρτσελόνα. Στα χρόνια που ακολούθησαν η αντιπαλότητά τους ήταν χαρακτηριστική, με τον Καταλανό να έχει συνολικά απέναντι στον Μουρίνιο 12 νίκες, έξι ισοπαλίες και επτά ήττες.

Υπό τον Φρανκ Ράικαρντ, ο Λιονέλ Μέσι είχε χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία ως νούμερο 10, αλλά και στη δεξιά πτέρυγα. Ωστόσο, ο Γκουαρδιόλα ήταν αυτός που αναμφισβήτητα ξεκλείδωσε τις δυνατότητες του οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, όταν αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ως «ψευδοεννιάρι» σε έναν αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης τον Μάιο του 2009.

«Ο Πεπ παρακολουθούσε τα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης και συνειδητοποίησε ότι όταν οι μεσοεπιθετικοί πίεζαν τους μεσοεπιθετικούς της άλλης ομάδας, οι κεντρικοί αμυντικοί έμεναν πίσω, ανοίγοντας έτσι ένα χώρο περίπου 30 μέτρων», λέει στο ντοκιμαντέρ ο ταμίας της Μπαρτσελόνα, Χαβιέρ Σαλάι Μάρτιν, εξηγώντας ότι ο Γκουαρδιόλα κάλεσε αργά το βράδυ στο γραφείο του τον Αργεντινό για να του πει πού να παίξει. «Οχι ακριβώς σε ρόλο σέντερ φορ, αλλά στο κενό αυτό με τα 30 μέτρα για να τρέξει», ιστορία την οποία έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Μέσι.

“Maybe United thinks with this person everything’s going to change. Congratulations.”

Pep Guardiola says Manchester City’s success won’t end just because their chief of football operations, Omar Berrada, is leaving to join the reds.

👉https://t.co/BNOXdeEFja#ManCity

— BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) January 25, 2024