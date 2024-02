Λούις Χάμιλτον: «Παιδικό όνειρο» – Η ανάρτηση για τη μεταγραφή στη Φεράρι

Σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο X, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λούις Χάμιλτον ανακοίνωσε τότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και θα ενταχθεί στη Φεράρι το 2025.

«Hταν τρελές αυτές οι ημέρες γεμάτες με διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά όπως όλοι γνωρίζετε πλέον, μετά από απίστευτα 11 χρόνια στην Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα ενταχθώ στη Scuderia Ferrari το 2025.

Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός, αφού πέτυχα πράγματα με τη Mercedes τα οποία θα μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ως παιδί, που τώρα έχω την ευκαιρία να εκπληρώσω ένα άλλο παιδικό όνειρο. Οδηγώντας με το κόκκινο της Ferrari», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ο Χάμιλτον υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 47 εκατ. ευρώ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Φεράρι.

«Η Mercedes ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου από τότε που ήμουν 13 ετών, οπότε αυτή η απόφαση ήταν η πιο δύσκολη που χρειάστηκε ποτέ να πάρω» συνεχίζει. «Είμαι απίστευτα περήφανος για όλα όσα έχουμε πετύχει μαζί και είμαι πολύ ευγνώμων για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων των συνεργατών όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά του Toto, για τη φιλία, την καθοδήγηση και την ηγεσία του. Μαζί κερδίσαμε τίτλους, σπάσαμε ρεκόρ και γίναμε η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της F1 (…) Πρέπει επίσης να μοιραστώ την τεράστια εκτίμησή μου σε όλο το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes-Benz και σε όλους στην εταιρεία στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξή τους σε αυτά τα 26 χρόνια.»

«Όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια αλλαγή και να αναλάβω μια νέα πρόκληση.»

