H Bundesliga βάζει «φρένο» στους επενδυτές υπό την πίεση των φιλάθλων

Πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη βρίσκεται το φίλαθλο κίνημα της Γερμανίας, αφού ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ομοσπονδία (DFL) και υποψήφιους επενδυτές, που επεδίωκαν είσοδο τόσο στην Bundesliga όσο και στην Bundesliga 2.

Επειτα από συνάντηση που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας ο CEO της Ντόρτμουντ και εκπρόσωπος της εκτελεστικής επιτροπής της DFL, Χανς-Γιοάκιν Βάτσκε, φέρεται να είπε: «Η συμφωνία χάλασε. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, δεν διαφαίνεται δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας». Οπως προκύπτει, τα περισσότερα κλαμπ επέλεξαν να «ακούσουν» τους φιλάθλους και δεν στηρίζουν πια το εγχείρημα εισόδου γερμανικών επιχειρήσεων στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Από την αρχή του 2024, μόλις ένα παιχνίδι στις δύο κορυφαίες κατηγορίες του γερμανικού ποδοσφαίρου έχει γίνει χωρίς να πάρουν θέση οι οπαδοί. Αρχικά η αντίθεση του κόσμου εκφραζόταν περισσότερο με πανό, όμως τις τελευταίες δέκα μέρες οι δράσεις είναι πιο έντονες.

Στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπόχουμ υπήρξαν τουλάχιστον δύο διακοπές ύστερα από διαμαρτυρίες των οπαδών, μία σε κάθε ημίχρονο. Στο Αμβούργο ο εντός έδρας αγώνας της τοπικής ομάδας με το Ανόβερο διακόπηκε καθώς οπαδοί του Αμβούργου φέρεται να τοποθέτησαν αντικλεπτικούς μηχανισμούς ποδηλάτων σε ένα από τα τέρματα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, προκαλώντας καθυστέρηση 30 λεπτών. Χρησιμοποίησαν ακόμα μπαλάκια τένις και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με καπνογόνα.

The DFL’s investor deal has fallen through

Hans-Joachim Watzke says after a meeting at the DFL headquarters: “The deal is dead.”

There’s an impression that the majority of the clubs are no longer behind it

