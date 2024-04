Ο ΛεΜπρόν σπάει όλα τα ρεκόρ – Ξεπέρασε και τον Οσκαρ Σμιντ

Ο ΛεΜπρόν πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση μέσα στο Τορόντο και οδήγησε τους Λέικερς σε εύκολη επικράτηση με 111-128.

Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση, ακόμα ένα σημαδιακό παιχνίδι για τον Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» κατά τη διάρκεια του ματς έφτασε τους 49.738 πόντους στην καριέρα του. Σημαδιακό νούμερο, αφού βρίσκεται πλέον στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ σε όλες τις λίγκες! Ο Αμερικανός σταρ άφησε πίσω του έναν άλλο θρύλο του αθλήματος, τον τεράστιο Οσκαρ Σμιντ.

