Τα μυστικά επιτυχίας της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν εξασφάλισε τον τίτλο στην Bundesliga με το 5-0 επί της Βέρντερ Βρέμης με μία επίδοση 25 νικών και 4 ισοπαλιών σε 29 αγώνες. Μία ομάδα που είναι αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις παρουσιάζοντας παράλληλα ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Μία Λεβερκούζεν που έχει την ευκαιρία για τρεμπλ: έχει μία θέση για τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας τον Μάιο και είναι ένα ματς μακριά από τα ημιτελικά του Europa (νίκησε 2-0 τη Γουέστ Χαμ στο πρώτο ματς).

Η Μπάγερν Μονάχου, η «Βασίλισσα» του γερμανικού ποδοσφαίρου, με 11 σερί τίτλους τέθηκε εκτός έχοντας μπάτζετ διπλάσιο από αυτό της νυν πρωταθλήτριας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, που είναι μόλις 18 μήνες τεχνικός της Λεβερκούζεν, είναι ο άνθρωπος που στρέφει πάνω του όλα τα βλέμματα.

Τον Οκτώβριο του 2022, η Λεβερκούζεν ήταν 17η στην Bundesliga σε σύνολο 18 ομάδων. Τώρα στέφθηκε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Πώς έφθασε όμως τόσο γρήγορα στην κορυφή;

Ενας από τους καλύτερους μέσους στην κορυφαία γενιά των Ισπανών χαφ ήταν ο Αλόνσο. Ενας πανέξυπνος ποδοσφαιριστής, με τρομερή αντίληψη και ένταση στο παιχνίδι.

Λάτρευε το πρέσινγκ ψηλά, του άρεσε η κατοχή μπάλας, είχε γρήγορες επιστροφές και ήθελε να «εγκλωβίζει» τον αντίπαλο. Ενα στιλ κοντά σε αυτό της Μπαρτσελόνα στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Η μεταμόρφωση μιας πολλά υποσχόμενης και καλά «χτισμένης» ομάδας σε μια από τις τοπ της Ευρώπης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προπονητικές… αναβαθμίσεις ενός συλλόγου εδώ και πολλά χρόνια.

