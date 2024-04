Αταμάν: «Αν δεν πάμε Final 4, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα 91-87 στο πρώτο του παιχνίδι με τη Μακάμπι στα Playoffs και ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως δεν θα είναι στον πάγκο την επόμενη σεζόν αν η ομάδα του δεν προκριθεί στο Final 4. O Tούρκος τεχνικός τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Ισραηλινούς κι ελπίζει στην ανατροπή.

«Πιστεύω ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε απόψε. Χάσαμε 10 βολές. Είχαμε 1/7 τρίποντα από τους πάουερ φόργουορντ. Κάναμε πολλά λάθη. Κάναμε λαθος στην τελευταία κατοχή. Ολοι, οι παίκτες, το κλαμπ, το σταφ, οι φανς, νομίζαμε πριν από το παιχνίδι ότι θα κάνουμε μία γιορτή εδώ. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε.

Οι διαιτητές έδωσαν δύο γελοία φάουλ για τρεις βολές στον Μπάλντουιν. Παραπονέθηκα ότι δεν είναι δίκαιο, στο πρώτο τέτοιο σφύριγμα. Μου είπαν “προειδοποίηση για σένα” και είπα “όχι η προειδοποίηση είναι για σένα” και δέχθηκα τεχνική ποινή. Ολα ήταν εναντίον μας και χάσαμε το παιχνίδι. Καταστρέψαμε τη δουλειά που είχαμε κάνει εδώ και επτά μήνες στην regular season» τόνισε μεταξύ άλλων και κατέληξε: «Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις χαμένες βολές. Εχουμε μιλήσει για τα λάθη. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από την Μακάμπι και το 0-1 δεν είναι τόσο σημαντικό για μας. Πρέπει να ξαναβρούμε τη φόρμα μας και το παιχνίδι μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υποσχέθηκα σε όλους τους ανθρώπους εδώ ότι θα πάμε στο Final 4. Αν δεν πάμε στο Final 4, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου».

Ergin Ataman: “If we don’t go to the Final Four, I will NOT be with Panathinakos next year”

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣pic.twitter.com/LIzxNhS8HJ

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 23, 2024