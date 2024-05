«Ο Ναν ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό για δυο χρόνια»

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη πρόκριση σε Final Four, ύστερα από δώδεκα χρόνια απουσίας, ωστόσο, οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για μια μεγάλη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας ο Κέντρικ Ναν θα παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα δύο επόμενα χρόνια. Με τη συμφωνία να έχει NBA out γι’ αυτό το καλοκαίρι.

ÚLTIMA HORA: Kendrick Nunn has signed a two-year extension with Panathinaikos. NBA out this summer.

Kendrick Nunn ha firmado ya la renovación por dos temporadas con Panathinaikos. Salida NBA este verano.

