Final-4: Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, στον τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης

Πάλεψε για τη μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός, αλλά ηττήθηκε 87-76 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον 2o ημιτελικό του Final-4 της Euroleague, στο Βερολίνο.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με μεγάλη διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατάσταση αλλά τελικά αποδείχθηκε ανέφικτο.

Οι Πίτερς (23), ΜακΚίσικ (17) και Γκος (16) ήταν οι κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους», ενώ ο Τζανάν Μούσα πέτυχε 20 πόντους για τη Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 10-28, 37-56, 58-71, 76-87

SERGIO RODRIGUEZ JUST MADE THAT PASS IN THE EUROLEAGUE FINAL FOUR? 🤯 pic.twitter.com/klV9mtbGmL

Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 26/5), ο οποίος νωρίτερα επικράτησε 73-57 της Φενέρμπαχτσε.

The combined total of 23 made triples is a new RECORD in a semifinal game 🎯🎯🎯

No Final Four game had more than 25 threes, which was the 2019 championship game between CSKA and Efes pic.twitter.com/r8tw82hteM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024