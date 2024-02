Super Bowl: Το σόου των 34 δισ. ευρώ

Ενα από τα πιο διάσημα ρητά στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει πως «What happens in Vegas, stays in Vegas». Δηλαδή «ό,τι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας». Σε απλά ελληνικά, οτιδήποτε και αν κάνεις στην πρωτεύουσα της Νεβάδα, μεμπτό ή μη, δεν θα περάσει τα σύνορά της και θα μείνει για πάντα εκεί, κρυφό απ’ όλους και όλα.

Σε λίγες ώρες, στην πόλη του τζόγου και της αμαρτίας, θα λάβει χώρα ένα γεγονός που δεν πρόκειται να μείνει κρυφό από κανέναν, και όσοι ασχολούνται με αυτό επιζητούν την απόλυτη προβολή του. Ενα γεγονός που θα κινήσει συνολικά πάνω από 37 δισ. δολάρια, 34 δισ. ευρώ επί το ευρωπαϊκότερον!

Το νέο και υπερσύγχρονο «Allegiant Stadium», χωρητικότητας 72.000 θέσεων, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο Παραντάις της Νεβάδα το 2020 και η κατασκευή του στοίχισε 2,1 δισ. δολάρια (το δεύτερο ακριβότερο στον κόσμο, πίσω μόνο από το «SoFi Stadium» στο Λος Αντζελες, το οποίο στοίχισε 6,2 δισ. δολάρια), θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τον 53o τελικό του Super Bowl μεταξύ των κατόχων και τρεις φορές πρωταθλητών Κάνσας Σίτι Τσιφς και των Σαν Φρανσίσκο 49ers, με πέντε δαχτυλίδια πρωταθλητών στη συλλογή τους, αλλά χωρίς τίτλο εδώ και τριάντα χρόνια.

Το απόλυτο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, εφάμιλλο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ή των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη διαφορά ότι εδώ μιλάμε για έναν αγώνα φούτμπολ (το αντίστοιχο ράγκμπι στην Ευρώπη), ο οποίος διαρκεί συνολικά περί τις τέσσερις ώρες, συνυπολογίζοντας τραυματισμούς, επανεξέταση φάσεων, τιμωρίες και διαφημιστικά time out. Και, βεβαίως, το θρυλικό σόου στην ανάπαυλα του μεγάλου τελικού.

Usher, Post Malone και Reba McEntire είναι οι καλλιτέχνες που θα δώσουν τον ρυθμό έναντι μηδενικής αμοιβής, αφού τουλάχιστον στα χαρτιά το ΝFL (η διοργανώτρια αρχή) καλύπτει μόνο τα έξοδα μεταφοράς αυτών και όλου του τιμ που έχουν μαζί τους.

Εχει αποδειχθεί, όμως, ότι οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στο σόου ημιχρόνου του Super Bowl υπερδιπλασιάζουν τα έσοδά τους μέσα από τις μουσικές πλατφόρμες. Το 2020, η Σακίρα αύξησε τα έσοδά της στο Spotify κατά 230%, η Τζένιφερ Λόπες κατά 335% και ο Τζάστιν Τμπερλέικ, το 2018, κατά… 534%!

Το Super Bowl τραβάει το χρήμα όπως το μέλι τις μύγες. Συνολικά, υπολογίζεται ότι οι καταναλωτικές δαπάνες για δραστηριότητες που σχετίζονται με το Super Bowl θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. δολάρια.

Σε αυτά, προσθέστε τα 23,1 δισ. δολάρια που αναμένεται να ποντάρουν οι Αμερικανοί (ναι, μόνο αυτοί!) σε οτιδήποτε αφορά το παιχνίδι, για να έχετε (πάντα κατά προσέγγιση) το ποσό-μαμούθ που θα κινηθεί γύρω από το μεγάλο αθλητικό ραντεβού κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι η βασική πηγή εσόδων, αφού τριάντα δευτερόλεπτα μιας διαφήμισης που μπορούν εν δυνάμει να παρακολουθήσουν 110 εκατ. Αμερικανοί στοιχίζει κατά μέσο όρο στην εκάστοτε εταιρεία επτά εκατ. δολάρια, αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι και με διαρκείς αυξητικές τάσεις. Ο Λιονέλ Μέσι, κάτοικος USA εδώ και λίγους μήνες ως παίκτης της Ιντερ Μαϊάμι, αναμένεται να λάβει περί τα 14 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί σε διαφήμιση της αμερικανικής μπίρας Michelob Ultra.

Τα εισιτήρια είναι πραγματικά «μαγικά χαρτάκια», αφού οι τιμές τους κυμαίνονται από τις 10.000 δολάρια (!) έως τις 40.000 χιλιάδες, για τις VIP θέσεις. Οι φετινές τιμές είναι οι ακριβότερες στην ιστορία του θεσμού, αλλά αυτό δεν πτοεί τους φανατικούς λάτρεις του αθλήματος, celebrities και μη.

Εχουν φροντίσει, άλλωστε, να κλείσουν και ένα από τα 156.000 διαθέσιμα δωμάτια ξενοδοχείου, παρότι το φθηνότερο αυτή την εποχή φτάνει τα 299 δολάρια τη βραδιά. Συνολικά, ο οικονομικός αντίκτυπος του Super Bowl για την πόλη του Λας Βέγκας εκτιμάται σε 1,1 δισ. δολάρια.

Το NFL, βεβαίως, περιμένει έσοδα με τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων δολαρίων και από την πώληση προϊόντων που σχετίζονται με τον μεγάλο αγώνα. Μπλουζάκια, καπέλα, κασκόλ και κάθε λογής αντικείμενα που θα φέρουν τα εμβλήματα των δύο φιναλίστ και του Super Bowl LVIII.

Και οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι παίκτες, δεν θα μείνουν παραπονεμένοι από το καρουσέλ του χρήματος, αφού οι νικητές θα λάβουν 164.000 έκαστος ως πριμ (πέρα από τη συμφωνία του καθενός με την ομάδα του) και οι ηττημένοι περί τις 89.000 δολάρια έκαστος, απλώς και μόνο για τη συμμετοχή.

Ακόμα και το γειτονικό Μεξικό ζει και αναπνέει για το μεγάλο ραντεβού, αφού θα εξαγάγει συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες 15.000 τόνους αβοκάντο (!), παρά τη ζημιά που υπέστησαν οι καλλιέργειες με την κλιματική αλλαγή, εξαγωγή που θα αποφέρει έσοδα που ξεπερνούν τα είκοσι εκατ. δολάρια.

Και εάν… ζαλιστήκατε από τα μυθικά ποσά που θα κινηθούν γύρω από το Super Bowl, απλώς καθίστε αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, τοποθετήστε δίπλα σε ένα τραπεζάκι τα απαραίτητα συνοδευτικά για τέτοιες περιστάσεις και περάστε το ξημέρωμα από την Κυριακή προς Δευτέρα απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό θέαμα. Γιατί το Super Bowl, εκτός από σόου, είναι και ένα πολύ ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, που φέτος δεν θα μείνει μόνο στο Λας Βέγκας…