Οι τελευταίες αφίξεις και όσα νόστιμα περιμένουμε στην πόλη

Η Αθήνα όπου να ’ναι θα αρχίσει να εμφανίζεται σε ταξιδιωτικές λίστες και δημοσιεύματα ξένων μέσων ως μία από τις hot πρωτεύουσες που με υψηλή προτεραιότητα πρέπει να επισκεφθεί κανείς, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Πριν καταφθάσουν οι επισκέπτες και όσο ακόμα η κίνηση δεν έχει πυκνώσει για τα καλά, όσο τα διώροφα λεωφορεία δεν διπλοπαρκάρουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκαλώντας συμφόρηση στην άνοδο, ας την χαρούμε εμείς, οι κάτοικοί της. Η άνοιξη είναι αδιαμφισβήτητα η καλύτερη εποχή, με τον γλυκό καιρό της, τις ανοιχτές τζαμαρίες, τις γεμάτες πλατείες και τα νεραντζολούλουδα που κάνουν τα ρουθούνια μας να «σπάνε».

Πού βγαίνουμε;

Στο κέντρο άνοιξε το Ergon Bakehouse Athens (Μητροπόλεως 27), ένα αρτοποιείο, εστιατόριο και ξενοδοχείο, στις παρυφές της Πλάκας. Εδώ η ομάδα του Ergon, ενός παγκόσμιου project των αδελφών Δούζη, μας συστήνει τη φιλοσοφία του slow living. Εντός του Ergon Bakehouse όλα παίρνουν τον χρόνο τους να γίνουν, να ωριμάσουν, να ξεκουραστούν. Η «εστία» του οικοδομήματος θα λέγαμε πως είναι το 72H Artisanal Bakery, όπου φτιάχνονται τα κυψελωτά, προζυμένια ζυμάρια (ωριμάζουν για 72 ώρες). Σερβίρουν από κουλούρια και χρωματιστά καρβέλια μέχρι τέλεια πίτσα με κολοκυθάκι και μπλε τυρί, ή σάντουιτς με ζαμπόν και βούτυρο, συνταγές που προέκυψαν με τη συνεργασία τους με τον ταλαντούχο νεαρό αρτοποιό Νίκο Χανδόλια, και βέβαια μιας στρατιάς φουρναραίων και μαγείρων που απασχολούνται και στο εστιατόριο. Αρτιο αισθητικά και γευστικά, το όλον αρκετά πολυσύχναστο ήδη.

Ergon Bakehouse Athens



Εντός της στοάς στην οδό Ξενοφώντος λειτουργεί ένα νέο μαγειρείο. Το Koutsou & Co (Ξενοφώντος 15Α) είναι η τραπεζαρία μιας καλής μαγείρισσας. Η Αργυρώ Κουτσού αγαπά την ελληνική κουζίνα και φτιάχνει αρκετές συνταγές από ιδιαίτερες πατρίδες – όπως είναι το ζακυνθινό κουνέλι με αλιάδα, τις οποίες συχνά διαφοροποιεί προσθέτοντας στην παράδοση κάτι φαινομενικά αταίριαστο, όπως είναι το ιδιαίτερο παστίτσιο της με λουκάνικο και γαρίδα Τραχανάδες, προβατίνες, εντεράκια, αυγά ψαριών, στα υλικά που επιλέγει δεν υπάρχουν ταμπού. Το φαγητό της δεν είναι μαμαδίσιο, ωστόσο έχει κάτι οικείο, μαζί με κάποια ασυνήθιστα στοιχεία που προκαλούν έκπληξη. Μόνο μεσημέρι.

Για ένα «αμπιγιέ» δείπνο σε ένα εκκεντρικό περιβάλλον πάρτε το ασανσέρ για τον τέταρτο όροφο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 51-53, Φιξ). Εκεί ο σεφ Σταμάτης Μισομικές έχει σχεδιάσει για το εστιατόριο Nyn Esti τρία πολύπλοκα μενού – Βιότοπος, Αλς και Χλωρίδα, το οποίο είναι vegan. Χειροποίητα κεραμικά σκεύη και πιάτα, φυσικά υλικά και πολλά προϊόντα τροφοσυλλογής κλέβουν την παράσταση άμα τη εμφανίσει τους στο τραπέζι, ενώ οι μαγειρικές του ιδέες και η τεχνική θολώνουν τα όρια μεταξύ τέχνης και γαστρονομίας. Υπολογίστε για το μενού 3 πιάτων με 50 ευρώ (χωρίς ποτό), μενού degustation με 55, 75, 90 ευρώ και 110 ευρώ (χωρίς ποτό). Αξίζει να αφιερώσετε λίγες ώρες νωρίτερα στις τρέχουσες εκθέσεις της θεματικής ΚΙ ΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, από τις καλλιτέχνιδες Δανάη Ανεσιάδου, Λήδα Παπακωνσταντίνου (αναδρομική) και Χρύσα Ρωμανού.

Nyn Esti

Στη λίστα με τα κλασικά της πόλης θα επιχειρήσει να μπει το ολοκαίνουργιο Rick’s Steakhouse (Πεντέλης 1) στο Κεφαλάρι. Ο ικανός σεφ Δημήτρης Σταμούδης προτείνει κοπές κρεάτων συνοδεία πιάτων της γαλλικής κουζίνας. Το περιβάλλον μοιάζει εξαιρετικά φροντισμένο και έχουμε ακούσει καλά σχόλια για το ταρτάρ, τα λιγκουίνι και το σωστό ψήσιμο των κρεατικών, αλλά θα σας πούμε περισσότερα μόλις το επισκεφθούμε.

Rick’s Steakhouse

Με ανυπομονησία περιμένουμε και την επαναλειτουργία του GB Roof Garden, στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία», το εστιατόριο με τη μάλλον πιο προνομιούχα τοποθεσία στην πόλη. Το ξενοδοχείο, που συμπληρώνει φέτος 150 χρόνια λειτουργίας, δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό στην αναβαθμισμένη φιλοξενία όταν η Αθήνα προσπαθούσε να αποκτήσει ευρωπαϊκή κουλτούρα. Σήμερα στο roof garden που ανακαινίζεται ο executive chef Αστέριος Κουστούδης σερβίρει τα καλύτερα που παράγει η χώρα, συστήνοντας στο διεθνές κοινό του τη νοστιμιά απλών υλικών μεταποιημένων σε πιάτα κομψοτεχνήματα.

Προσεχώς

Από την ομάδα του πρωτοπόρου Line Athens ετοιμάζεται στα Εξάρχεια το

Walk in στην οδό Μαυρομιχάλη 56, ένα all day bar με ανοιχτή κουζίνα που αναμένεται να λειτουργήσει σε δέκα μέρες. Στον χάρτη του εκλεκτού καφέ θα προστεθεί και το νέο υποκατάστημα The Roosters, που ανοίγει στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, στο ύψος του ξενοδοχείου «Divani Caravel» στα Ιλίσια. Καφές από επιλεγμένες φάρμες καβουρδίζεται επιδέξια από μια μικρή ομάδα καταρτισμένων ανθρώπων, που «τρέχουν» ήδη τα καταστήματα στο Περιστέρι και στα Βριλήσσια, ενώ εκπαιδευμένοι baristas θα ετοιμάζουν ένα πολύ ποιοτικό ρόφημα.