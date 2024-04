Μουχαλεμπί, καζάν ντιμπί, ταβούκ γκιοκσού… Διαφορετικές όψεις του ίδιου γλυκού

Σύμφωνα με το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο γύρω από την τουρκική ζαχαροπλαστική Sherbet & Spice: The Complete Story of Turkish Sweets and Desserts της Mary Isin (εκδ. Ι. Β. Tauris, 2013), το μουχαλεμπί και το καζάν ντιμπί έλκουν την καταγωγή τους από μια περσική κρέμα από γάλα και ρυζάλευρο η οποία πέρασε στην αραβική κουζίνα.