Το κρασί ως απεριτίφ

Crispy Assyrtiko, Κτήμα Μουσών, Βοιωτία Το Κτήμα Μουσών είναι ακόμα μια οικογενειακή υπόθεση. Θα ήθελα να σας εξομολογηθώ πως ήταν από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο οινοποιείο που επισκέφθηκα, ενώ ήμουν ακόμη φοιτητής, πολλά χρόνια πίσω! Αν και το Κτήμα είναι γνωστό για την ποικιλία Μούχταρο, παράγει εξαιρετικά value for money κρασιά και αποστάγματα (αποσταγματοποιείο Lost Lake). Το Crispy Ασύρτικο είναι ακριβώς ό,τι λέει το όνομά του, ένα ελαφρύ, δροσερό, «τραγανό» Ασύρτικο, με αρώματα εσπεριδοειδών και πυρηνόκαρπων φρούτων. Ιδανικό κρασί «εισαγωγής», για να το πιεις το απόγευμα, πριν το δείπνο.

Το απεριτίφ είναι ένα ελαφρύ ποτό που συνήθως σερβίρεται ως welcome drink ή ως απογευματινό, ενδιάμεσο ποτό πριν από κάποιο φαγητό ή κάποια έξοδο. Την ώρα που γράφω αυτό το κείμενο, βρίσκομαι στο αεροπλάνο από Ιταλία, μια από τις δύο χώρες (μαζί με τη Γαλλία) όπου το απεριτίφ είναι μέρος της κουλτούρας και της καθημερινότητάς τους. Μπορεί στη χώρα μας να μην είναι τόσο διαδεδομένο, αλλά πιστεύω πως οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό το σκεπτικό, έχω επιλέξει 5 ετικέτες κρασιών με έντονα αρώματα και ελαφρύ χαρακτήρα που θα μπορούσαν να ταιριάξουν σαν απεριτίφ.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

