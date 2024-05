Τι κρασί θα πιούμε στο κυριακάτικο τραπέζι

Νεμέα, Αγιωργίτικο, Κτήμα Λαντίδη Το Κτήμα Λαντίδη είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και στα ηνία βρίσκεται ο Σίμος και ο Ανδρέας, η νέα γενιά του οινοποιείου. Το χαρακτηριστικό του Κτήματος Λαντίδη είναι τα value for money κρασιά που παράγει σε όλες τις κατηγορίες. Η Νεμέα του είναι ένα Αγιωργίτικο με φρέσκο, ζουμερό κόκκινο φρούτο, αρώματα βοτάνων και μπαχαρικών, με μέτρια οξύτητα και τανίνες και μέτριο προς γεμάτο σώμα. Συνδυάζεται τέλεια με σουτζουκάκια με πιλάφι.

Ο Άρης Σκλαβενίτης έχει πτυχίο στην Οινολογία, είναι πιστοποιημένος Advanced Sommelier από Court of Master Sommeliers, έχει το Diploma της Παγκόσμιας Ένωσης Οινοχόων, το Wine & Sommelier Expert Course της Genius in Gastronomy και είναι σπουδαστής στο & WSET lvl 4 Diploma. Είναι ιδιοκτήτης και Head Sommelier στο Oinoscent Wine Food Cellar, ιδρυτής του scanforfacts.io και του prephylloxera.com. Γράφει άρθρα σε δημοφιλή περιοδικά του ομίλου Καθημερινή και είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Έχει διακριθεί ως ο καλύτερος Έλληνας Οινοχόος για το 2016, 2019 & 2023, κερδίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Οινοχόων το 2026.

