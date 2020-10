Με έμπνευση από την Ιστορία

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει την έκθεση «Jacob Lawrence: The American Struggle» με έργα του μοντερνιστή ζωγράφου από τη σειρά «Struggle: From the History of the American People».

Ο Τζέικομπ Λόρενς (1917-2000) καταπιάνεται στα θέματά του με την Ιστορία από την εποχή της αποικιοκρατίας έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα έργα του, ο ζωγράφος αποτυπώνει επίσης τους αγώνες των γυναικών και των μαύρων σε αυτή την ιστορική περίοδο.

Ο Λόρενς είναι κυρίως γνωστός για την απεικόνιση της ζωής των μεταναστών στην Αμερική και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Αφροαμερικανούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.