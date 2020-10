Πρόσωπα της Παρασκευής

«Δεκάδες εκατομμύρια» διαδικτυακούς τηλεθεατές παγκοσμίως προσείλκυσε το σίκουελ του «Borat» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας του, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Amazon Prime. Το φιλμ του Σάσα Μπάρον Κοέν (φωτ.), που ήρθε να δώσει συνέχεια στην προ ετών μεγάλη επιτυχία, έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού στις ΗΠΑ, αφού αφορά άμεσα και τις επερχόμενες εκλογές, με τον δημοφιλή ηθοποιό να σατιρίζει απολαυστικά τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του.

(…) Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης κινηματογραφικής βιογραφίας του Ντέιβιντ Μπόουι με τίτλο «Stardust». Τον σπουδαίο μουσικό υποδύεται ο Νοτιοαφρικανός ηθοποιός Τζόνι Φλιν (φωτ.), σε ένα φιλμ που εστιάζει τη δράση του στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο Μπόουι επινόησε την περσόνα του περίφημου Ziggy Stardust. Στη χώρα μας αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Νοεμβρίου.

(…) Το τρίτο του βιβλίο ετοιμάζεται να εκδώσει ο νομπελίστας συγγραφέας Ουόλε Σογίνκα (φωτ.), 50 χρόνια μετά το δεύτερο μυθιστόρημά του. Ο Νιγηριανός θεατρικός συγγραφέας, πεζογράφος και ποιητής έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα «Οι διερμηνείς» το 1965 και την «Εποχή της ανομίας» το 1973, ενώ του απονεμήθηκε το Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1986. Το «Chronicles of the Happiest People on Earth» θα κυκλοφορήσει πρώτα στη Νιγηρία και διεθνώς το 2021.