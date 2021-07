Ενα εικοσιτετράωρο με τη φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη

07.00

Καθώς μοιράζω τον χρόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, κάθε καινούργια μέρα αρχίζει με προσδοκίες: ποιες νέες εμπειρίες θα επιφυλάσσει; Πώς θα αξιοποιήσω στο έπακρον τις πνευματικές, ψυχικές και σωματικές δυνατότητές μου; Ποιο θα είναι το επόμενο μικρό, έστω, βήμα προς τη γνώση του κόσμου/του εαυτού; Είναι μια καθημερινή, συνειδητή διαδικασία. Βιώνω κάθε μέρα επιδιώκοντας την αυτοπραγμάτωσή της/μου. Το πρωινό ξύπνημα γίνεται σχεδόν πάντα με καλή διάθεση και περιέργεια: Σε ποιες ατραπούς θα οδηγήσει η νέα μέρα; Κρύο ντους χειμώνα – καλοκαίρι. Για πρωινό, πάντα φρούτα και καφεδάκι ελληνικό σε λεπτή πορσελάνη Βαυαρίας ή τσάι ιβίσκου, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Μερικά λεπτά ήλιου στο μπαλκόνι και φροντίδα στα φυτά (τα pets μου) – ελιά, ροδιά, συκιά, λεμονιά, αμυγδαλιά, μπουκαμβίλια, βασιλικός, νυχτολούλουδα. Ολα αυτά χωρούν σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και, παραδόξως, αντέχουν.

08.30

Οργάνωση μουσικών και μη υποχρεώσεων. Το ονομάζω και «Büro»: είναι όλα όσα περιμένουν για διεκπεραίωση. Καθημερινή πάλη, ώστε οι ώρες μπροστά στην οθόνη να μην ξεπερνούν τις ώρες χωρίς τον υπολογιστή.

11.00

Ξεκινά η απολαυστική ζώνη της μέρας, που διαρκεί μέχρι νωρίς το απόγευμα. Γυμναστική με λάστιχα, βαράκια, γιόγκα και πολλές διατάσεις για την ταλαιπωρημένη πλάτη μιας μουσικού. Από την περίοδο της καραντίνας έμεινε και η καλή συνήθεια των περιπάτων. Εναλλακτικά στη γυμναστική, ίσως καταφέρω μέσα στην εβδομάδα να ανεβώ στον Λυκαβηττό ή τον Υμηττό, αν είμαι στην Αθήνα. Αν είμαι στη Στουτγάρδη, στους λόφους της πόλης, ενίοτε στη λίμνη και στο πάρκο του Monrepos. Ακολουθεί η μετά κόπων κερδισμένη ώρα ανάγνωσης: κυρίως (και παθιασμένα) ιστορία, τα τελευταία χρόνια (με μικρά βήματα) φιλοσοφία και άλλα διαβάσματα ανάλογα με την περίοδο και τις ανάγκες. Ενέσεις πνευματικής εγρήγορσης, αυτό είναι το διάβασμα. Ευεργετικό και απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται καθημερινές, έστω και σύντομες, αναγνώσεις.

13.00

Μελέτη στο φλάουτο. Προετοιμασία για καλοκαιρινές συμπράξεις. Στη Γερμανία (ένεκα του κορωνοϊού) οι συναυλίες ακυρώθηκαν, στην Ελλάδα όμως κάποιες θα πραγματοποιηθούν σε ανοιχτούς χώρους. Πάνω στο αναλόγιο βρίσκονται οι George Crumb (Vox Balaenae), Γιάννης Χρήστου (τραγούδια σε ποίηση T.S. Eliot), Δημήτρης Μητρόπουλος (Invenzioni), Paul Taffanel (φαντασία πάνω στον Ελεύθερο Σκοπευτή του Weber). Επιτέλους, ξανά δράση και αλληλεπίδραση μεταξύ μουσικών και ακροατών, ευχόμενοι πως δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο η κατάσταση. Χρειάζεται σύνεση. Τις μεσημεριανές ώρες προσπαθώ να προχωρήσω και τις εκάστοτε έρευνες και τα γραψίματα. Ολοκληρώνω τώρα μια μελέτη και καταγραφή (κείμενα και ηχογράφηση) για λογαριασμό του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, με συνθέτες και έργα που σχετίζονται με τον Ελληνισμό της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Και ξεκινά η μελέτη της φιλοσοφίας και του έργου του Ιάπωνα συνθέτη To-ru Takemitsu.

16.00

Οι ώρες των μαθητών/φοιτητών – μέχρι το βράδυ. Αναλόγως της ημέρας διδάσκω τους φλαουτίστες στη Μουσική Ακαδημία της Στουτγάρδης, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ωδείο Αθηνών. Είναι προσφορά η διδασκαλία, μετάδοση γνώσης και εμπειρίας που αποκτήθηκε επίπονα. Η ανταπόδοση έρχεται όταν χάρη στο δόσιμο του δασκάλου κάποιοι νεότεροι καταφέρουν και χαράξουν τη δική τους πορεία. Ανοίγοντάς τους δρόμο στη μουσική, τους δίνεται ένα εισιτήριο για τον κόσμο, τον έσω και τον έξω. Δύσκολη πορεία, θέλει ψυχισμό, αντοχές, υπομονή, μόχθο, δεν υπόσχεται επιτυχία. Νοηματοδοτεί όμως την ύπαρξη.

21.00

Στο κλείσιμο της μέρας είναι οι ώρες για τους δικούς μου ανθρώπους. Συζήτηση, ανταλλαγή, ένα ποτήρι κρασί, φαγητό, ανάγκη για επικοινωνία, ανάγκη για αγκαλιά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως υπάρξουν περισσότερες τέτοιες στιγμές με τους πιο κοντινούς μου. Ενδεχομένως και μια απόδραση στη φύση.

23.59

«Το φως κλείνει», όπως λέει χαρακτηριστικά ένας φίλος. Τέλος στη νυχτερινή εργασία (για πολλά χρόνια η μελέτη, η έρευνα, η οργάνωση, όλα γίνονταν μέσα στη βαθιά νύχτα). Επειτα από πολλή προσπάθεια το βιολογικό ρολόι ρυθμίστηκε, ώστε να χαίρομαι πλέον τα οφέλη του πρωινού ξυπνήματος. Και πριν κλείσουν τα μάτια, ο απολογισμός: πρόσφερα, έμαθα, υπήρξαν ενδιαφέροντες συλλογισμοί/συνειρμοί; Η μέρα τελειώνει και οι 24 ώρες δεν φτάνουν. Διαρκής πάλη με τον χρόνο. Καθώς και διαρκής εξισορρόπηση μεταξύ πειθαρχίας και αυτοσχεδιασμού μέσα στη μέρα, επιθυμώντας να έρθουν και εποχές «μη πειθαρχημένες» (απελευθέρωση από τις επιθυμίες;)…

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της Ναταλίας Γεράκη περιλαμβάνει: Συναυλίες και masterclass φλάουτου στο πλαίσιο της «Music Academy of Anargyrios and Korgialenios School of Spetses» (6-15 Ιουλίου, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών) / Συναυλία στο Φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας» (30 Ιουλίου, Κάστρο Καλαμάτας) / Συναυλία στο «Φεστιβάλ Παξών» (31 Αυγούστου, Λογγός Παξών).