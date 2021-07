Η κάμερα δεν προλαβαίνει να φιλμάρει

Εχετε παρατηρήσει πόσες νέες ταινίες και σειρές καταφθάνουν κάθε εβδομάδα στο Netflix; Περίπου όσες έρχονται και στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι η απάντηση. Και έπειτα υπάρχουν οι πλατφόρμες των Amazon, Disney Plus, Apple TV· το πρωτότυπο υλικό έχει και εκεί σταθερή ροή, αν και –προς το παρόν– όχι με τους ρυθμούς του μεγάλου ανταγωνιστή τους. Ο συνδυασμός της έκρηξης του streaming, με τις καινούργιες πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία, και της πανδημίας έχει επί της ουσίας δημιουργήσει μια δεύτερη κινηματογραφική βιομηχανία, δίπλα σε αυτή που γνωρίζαμε έως τώρα. Η κάμερα, στην κυριολεξία, δεν προλαβαίνει να φιλμάρει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Guardian, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο γυρίζονται ταυτόχρονα τόσο πολλές μεγάλου βεληνεκούς παραγωγές, που η βιομηχανία έχει φτάσει στα όριά της. «Mission: Impossible 7», «Indiana Jones 5», «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», αλλά και τα τηλεοπτικά «The Witcher», «Dungeons & Dragons», «Star Wars: Andor»: όλα αυτά και πολλά ακόμα έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, στουντιακές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες post-production κ.ο.κ.

Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε με Ελληνες παραγωγούς, όπως η Φένια Κοσοβίτσα (Blonde) και ο Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (Heretic), μας επιβεβαίωσαν πως παρόμοια, τηρουμένων πάντα των αναλόγιών, είναι η κατάσταση αυτόν τον καιρό και στη χώρα μας, με τους Ελληνες επαγγελματίες του χώρου να είναι απλώς πολύ λίγοι για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Γυρίζοντας στη Βρετανία, εκεί οι ειδικοί του real estate εκτιμούν πως μέσα στην επόμενη δεκαετία η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον τον τετραπλάσιο στουντιακό χώρο (αντιστοιχεί σε 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά) σε σύγκριση με τον σημερινό προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση υπολογίζεται πως το βρετανικό κράτος και οι επιχειρήσεις του θα χάσουν αρκετά δισεκατομμύρια λίρες, τα οποία θα καταλήξουν στον ανταγωνισμό.

Ο τελευταίος είναι πλέον ολοφάνερα παγκόσμιος. Στις ΗΠΑ, πέρα από τη «Μέκκα» του Χόλιγουντ, υπάρχει η νέα κινηματογραφική πρωτεύουσα της Ατλάντα. Στο Βανκούβερ του Καναδά, το ίδιο. Και η Ευρώπη όμως δεν πάει πίσω, με την Αγγλία και την Ισπανία να διαθέτουν ήδη τεράστια στούντιο και τις υπόλοιπες χώρες να μπαίνουν σταδιακά στο ραντάρ των μεγάλων παραγωγών. Κάπου εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να χτίσει μεθοδικά τη δική της παρουσία. Οσο για το τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον του σινεμά όπως το γνωρίσαμε τις περασμένες δεκαετίες, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ακόμα.