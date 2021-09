Νέες ταινίες: Ένας viral αλκοολικός συγγραφέας, ήρωες τότε και τώρα

Best Sellers ★★★

ΔΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Λίνα Ρέσλερ

Ερμηνείες: Μάικλ Κέιν, Ομπρεϊ Πλάζα, Ελεν Γουόνγκ



Η πρωτοεμφανιζόμενη στις μεγάλου μήκους ταινίες σκηνοθέτις Λίνα Ρέσλερ μάς παρουσιάζει έναν ήρωα βγαλμένο από τα πιο «ροκ» λογοτεχνικά κλισέ. Πρωταγωνιστής είναι ο Μάικλ Κέιν, ο οποίος υποδύεται εδώ τον Χάρις Σο, έναν μισάνθρωπο, αλκοολικό συγγραφέα, που ζει απομονωμένος με μοναδική παρέα την αγαπημένη του γάτα. Αυτά μέχρι να τον ανακαλύψει η Λούσι, νεαρή κληρονόμος ενός εκδοτικού οίκου που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και στον οποίο ο Σο τυχαίνει να χρωστάει ένα βιβλίο από παλιότερο συμβόλαιο. Εκείνος έχει μόλις τελειώσει ένα μυθιστόρημα, το οποίο απεχθάνεται, ωστόσο τα σωρευμένα χρέη θα τον κάνουν να δεχθεί την έκδοσή του και να λάβει μέρος στην περιοδεία για την προώθησή της.

Κλισέ ή όχι, η ιστορία του Χάρις και της Λούσι έχει ενδιαφέρον και κυλάει αβίαστα, κυρίως χάρη στη στυλάτη ερμηνεία του Μάικλ Κέιν, ο οποίος πίνει, βρίζει σαν… βαρκάρης, αλλά κρύβει μέσα του και ένα μεγάλο τραύμα που τον κατατρύχει. Πέραν των χαρακτήρων, πάντως, η ταινία ασχολείται ακόμη με το ζήτημα της λογοτεχνίας και γενικότερα της ανάγνωσης στην εποχή των μιλένιαλ και της κυριαρχίας της εικόνας. Οταν ο Σο γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, ο κόσμος δεν ζητάει να αγοράσει το βιβλίο, αλλά… μπλουζάκια με τη φάτσα του.



Ο Πράσινος Ιππότης ★★½

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2021)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λάουρι

Ερμηνείες: Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Τζόελ Ετζερτον



Ο δημιουργός των «The Old Man & and the Gun» και «A Ghost Story», Ντέιβιντ Λάουρι, επιστρέφει για να μας ταξιδέψει στη μεσαιωνική Αγγλία και στα μυθικά χρόνια του βασιλιά Αρθούρου. Αντλώντας έμπνευση από ένα ποίημα της εποχής, αφηγείται εδώ την ιστορία του Γκογουέιν, ενός φιλόδοξου νεαρού, ο οποίος μπλέκει σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον Πράσινο Ιππότη, ένα μαγικό πλάσμα που βάζει σε δοκιμασία τη γενναιότητα των ανδρών. Για να εκπληρώσει το τίμημα της τόλμης του, θα ξεκινήσει ένα γεμάτο περιπέτειες ταξίδι, που, εκτός των άλλων, θα τον φέρει αντιμέτωπο και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο όλο και δημοφιλέστερος Ντεβ Πατέλ υποδύεται τον επίδοξο ιππότη, σε ένα φιλμ που μοιάζει με σκοτεινό παραμύθι, ωστόσο δεν επιτυγχάνει να σε πείσει ακριβώς με την ατμόσφαιρα ή την αυθεντικότητά του. Παρ’ όλα αυτά η κεντρική του ιδέα, γύρω από την πορεία αυτογνωσίας του ήρωα και των παρορμήσεων που συχνά καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων, είναι σίγουρα γοητευτική, υπηρετώντας μέχρι το τέλος την αφήγηση.

Αν ο ομολογουμένως εξαιρετικός Μαντς Μίκελσεν του πρόσφατου «Ασπρο πάτο» δεν σας ήταν αρκετός, τότε θα χαρείτε με την έξοδο άλλου ενός δανικού φιλμ, διαφορετικής αυτή τη φορά υφής, με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή Ευρωπαίο σταρ. Ο τελευταίος υποδύεται εδώ τον Μάρκους, έναν σκληροτράχηλο στρατιωτικό, ο οποίος μαθαίνει τα τρομερά νέα του θανάτου της συζύγου του σε δυστύχημα με τρένο.

Ενώ ωστόσο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια μαζί με την έφηβη κόρη του, θα τον πλησιάσει ένας μαθηματικός αναλυτής, συνεπιβάτης στο ίδιο τρένο, ο οποίος υποστηρίζει πως το «ατύχημα» ήταν στην πραγματικότητα δολοφονική πράξη. Πλέον ο Μάρκους, μαζί με τρεις ακόμη ασυνήθιστους συνεργούς, θα αναλάβει δράση για να εκδικηθεί… Το δανικό φιλμ μπλέκει το δράμα, το θρίλερ και το σπλάτερ, τυλίγοντάς τα όλα με τον μανδύα της μαύρης κωμωδίας και βασιζόμενο στους «εκκεντρικούς», όπως λέει και ο τίτλος, χαρακτήρες του.

Από τη μία έχουμε τον Μάρκους, έναν άνθρωπο άκαμπτο και δίχως κανένα δισταγμό, και από την άλλη τρεις ευφυέστατους αλλά ανεκδιήγητους τύπους, οι οποίοι αποφασίζουν να τον βοηθήσουν· η συνάντηση των τεσσάρων τους θα δημιουργήσει ένα εκρηκτικό και ανά στιγμές πολύ αστείο κινηματογραφικό μείγμα, που πάντως δεν αποφεύγει και τις (αρκετές) αχρείαστες υπερβολές.