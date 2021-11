Λέμε καµιά φορά ότι οι Αγγλοι είναι συντηρητικοί, αλλά για δείτε ποια λεξούλα επέλεξε το Λεξικό της Οξφόρδης για να της αποδώσει τον τίτλο της Λέξης της Χρονιάς του 2021: «Vax». Τρία γράμματα, μία λέξη, ένα μήνυμα.

Η µικρή µας λέξη σηµαίνει «εµβόλιο» στην αγγλικά και είναι µια σύντµηση για τη λέξη «vaccination». Με άλλα λόγια, ένας σύντοµος δρόµος για τη σωτηρία από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σύµφωνα µε τους New York Times, η λέξη «vax» εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο καθηµερινό λεξιλόγιο τη δεκαετία του ’80, αλλά φυσικά τότε δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος για να επικρατήσει ούτε για να ξεπεράσει –όπως και έγινε– κατά 72 φορές τη χρήση άλλων λέξεων που σηµαίνουν το ίδιο, όπως τα «jab» ή το «shot».

Το νέο ρήµα «vaxxed», οι «vaxinistas» ή το ακόµη πιο σουρεάλ «vaxxident» (το οδικό ατύχηµα που δήθεν συνδέεται µε παρενέργειες του εµβολίου) είναι τα συνθετικά του «vax», µε τα οποία µιλάει πια ο αγγλόφωνος κόσµος για την επιδηµία και για τον διχασµό που έχει προκαλέσει στην κοινωνία µεταξύ των «vaxxers» και των «anti-vaxxers».

Πρέπει, όµως, να βγάλουµε το καπέλο στους αγγλόφωνους χρήστες των λέξεων που έχουν την τάση να δηµιουργούν λέξεις για σλόγκαν. To «Trust the facts. Get the vax», για παράδειγµα, είναι ωραιότατο. Εµείς το µόνο που βγάλαµε από αυτή την ιστορία είναι το «µπόλι» και άλλο κακό να µη µας βρει.

Πέρυσι, το Λεξικό της Οξφόρδης επέλεξε πάνω από µία λέξεις για τον ίδιο σκοπό. Φυσικά υπήρχε ο όρος COVID-19, το lockdown, αλλά και οι φράσεις Black Lives Matter και cancel culture, και άλλες που χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς µέσα στο 2020.

Φέτος, το Λεξικό επιστρέφει στην επιλογή µιας και µοναδικής λέξης, και αυτό φυσικά έχει τη σηµασία του για τους λίγους που προσέχουν αυτά τα πράγµατα. Πίσω από τη µικρή λεξούλα κρύβεται η µεγάλη πρόκληση της ανθρωπότητας, αλλά και η απάντηση σε αυτήν. Με όποιες δυνάµεις έχει, η Οξφόρδη εκπέµπει και αυτή ένα σήμα, καθαρό, σύντομο και περιεκτικό: «Vax». Ή για να το φέρουμε προς τα εδώ, «βαξ» και βηξ του κορωνοϊού.