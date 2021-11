Το σασπένς της Ιστορίας

Το κάλεσμα του Μουσείου Γκετί ήταν: «Δραπετεύστε στο παρελθόν και εξερευνήστε αληθινά εγκλήματα στην αρχαιότητα». Για τους φοιτητές, αλλά και τον φοιτητή που έχουμε όλοι μέσα μας, ήταν μια δωρεάν διασκεδαστική εβδομαδιαία εμπειρία στην ετήσια «Νύχτα Κολεγίων».

Παρότρυνε το κοινό να ανακαλύψει δολοφόνους, τέρατα, ληστές και κατάρες από την αληθινή ζωή και τη µυθολογία, µέσα από events ή on demand δράσεις, ανάµεσα σε οµιλίες, παιχνίδια, ερωτήσεων, επιτραπέζια και µαθήµατα ζωγραφικής.

Μια τέτοια οµιλία ήταν και της δρος Εµµα Σάουθον, συγγραφέως του βιβλίου «A Fatal Thing Happened on the Way to the Forum». Eνηµερωτική αλλά και ψυχαγωγική για την αρχαία Ρώµη και τις ιστορίες που έχουν κάτι κοινό: τον φόνο. Ο Ρωµύλος λ.χ. σκότωσε τον δίδυµο αδερφό του Ρέµο και έγινε ο πρώτος κυβερνήτης της Ρώµης βασιλεύοντας 38 χρόνια. Από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις είναι η δολοφονία του Ιούλιου Καίσαρα. Ο διαβόητος σαδιστής τύραννος Καλιγούλας σφαγιάστηκε στο θέατρο. Ο Κλαύδιος δηλητηριάστηκε από τον δοκιµαστή των φαγητών του και κατά άλλους από τη σύζυγό του, την Αγριππίνα. Μόνο και µόνο για να αναλάβει την εξουσία ο γιος της Νέρωνας, ο οποίος αργότερα δηλητηρίασε τον Βρετανικό, γιο του Κλαύδιου από τη Μεσσαλίνα.

Οπως σηµειώνει η ιστορικός, σε µια περίοδο 50 χρόνων δολοφονήθηκαν 26 Ρωµαίοι αυτοκράτορες. Αλλά τι σήµαινε φόνος σε µια πόλη όπου µονοµαχούσαν µέχρι θανάτου για χάρη του πλήθους; Η Σάουθον στο βιβλίο της εξερευνά µια σειρά από αληθινές δολοφονίες στη ρωµαϊκή ιστορία και εµβαθύνει στο πώς η ρωµαϊκή κοινωνία τα αντιµετώπιζε όλα αυτά.

Το BBC History Magazine έγραψε ότι στο βιβλίο της η συγγραφέας φέρνει στο φως µερικά διαβόητα και άλλα λιγότερο γνωστά εγκλήµατα, παίζοντας ανάµεσα στο παράξενο και το µακάβριο, ενώ η Wall Street Journal, ότι η Σάουθον έχει ένα σπάνιο χάρισµα. Η ίδια µε την Τζανίνα Μάθιουσον κάνουν και µια σειρά επιτυχηµένων podcast µε τίτλο «Η Ιστορία είναι σέξι» και απαντούν σε ερωτήσεις γύρω από την Ιστορία που δεν έχει χρόνο το κοινό να ερευνήσει.

Οι δράσεις του Γκετί ολοκληρώθηκαν το περασµένο Σάββατο αλλά κάποιες µπορείτε να τις αναζητήσετε ( Eδώ, η ακαδηµαϊκή γνώση ενώνεται µε το σασπένς και το χιούµορ. Η Ιστορία είναι ούτως ή άλλως συναρπαστική και µπορεί κανείς να την αφηγηθεί µε πολλούς τρόπους. Ακόµη και σαν αστυνοµικό θρίλερ.