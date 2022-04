«The First Lady»: Πρώτες Κυρίες με… τσαγανό

«Ηξερες πού έμπλεκες». Αυτή η φράση («You knew what were you getting into», στα αγγλικά) ακούγεται ξανά και ξανά στο «The First Lady», τη νέα σειρά ανθολογίας με θέμα τις Αμερικανίδες Πρώτες Κυρίες, που έρχεται από τις 18/4 στην Cosmote TV. Οι συγκεκριμένες τρεις κυρίες, πάντως, τις οποίες βλέπουμε στη σειρά του Showtime, όχι απλώς και ήξεραν και είχαν τα κότσια να ανταποκριθούν στον τυπικό ρόλο της προεδρικής συζύγου, αλλά να τον υπερβούν και να αφήσουν το στίγμα τους κατά τη διάρκεια της θητείας.

Τρεις καταξιωμένες ηθοποιοί αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες ερμηνείες: η Τζίλιαν Αντερσον υποδύεται την Ελινορ Ρούζβελτ, η Μισέλ Φάιφερ την Μπέτι Φορντ, ενώ η Βαϊόλα Ντέιβις ντύνεται Μισέλ Ομπάμα. Αρχικά, βέβαια, τις συναντάμε όλες προτού φτάσουν στον Λευκό Οίκο. Την Ελινορ το 1928, την εποχή που ο Ρούζβελτ (Κίφερ Σάδερλαντ) έχει μόλις εκλεγεί κυβερνήτης της Νέας Υόρκης και η παραλυτική του ασθένεια τον ταλαιπωρεί πλέον σοβαρά. Την Μπέτι τη συναντάμε κατευθείαν το 1974, όταν, εν μέσω του σκανδάλου του Γουότεργκεϊτ, ο Νίξον παραιτείται και ο τότε αντιπρόεδρος, Τζέραλντ Φορντ, αναλαμβάνει τα ηνία. Η Μισέλ, τέλος, εμφανίζεται (αρχικά) το 2007, με τον Ομπάμα να είναι ακόμη γερουσιαστής και την προοπτική της προεδρικής υποψηφιότητας να προκαλεί ήδη… ξεσηκωμό.

Οπως καταλαβαίνει κανείς, η χρονική γραμμή σε καθένα από τα 10 επεισόδια της σειράς μετακινείται όπως η βελόνα των παλιών ραδιοφώνων, αντιπαραβάλλοντας συχνά παρόμοιες καταστάσεις τις οποίες έζησαν οι Πρώτες Κυρίες. Η διαφορά εποχών και αντιλήψεων είναι προφανώς ορατή. Η Ελινορ Ρούζβελτ, η οποία παρεμπιπτόντως κερδίζει άνετα το βραβείο τσαγανού, χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να βρει έναν σχετικά ουσιαστικό ρόλο το 1933· αντιθέτως, το 2009 βλέπουμε τη Μισέλ Ομπάμα να κατσαδιάζει με ατσάλινο βλέμμα έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που θέλει να τη βάλει στα δικά του καλούπια.

Το δικό της κομμάτι στον Λευκό Οίκο κάνει και η Μπέτι Φορντ, ερμηνευμένη άψογα από τη Μισέλ Φάιφερ, σε ένα αναπάντεχο πορτρέτο.

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως απεικόνιση, ωστόσο, είναι αυτή της Μπέτι Φορντ. Λιγότερο γνωστή από τη θρυλική Ελινορ και σίγουρα όχι τόσο προβεβλημένη όσο η πολυπράγμων Μισέλ, η σύζυγος του Τζέραλντ Φορντ (Ααρον Εκχαρτ) ερμηνεύεται εδώ υπέροχα από τη Μισέλ Φάιφερ, σε ένα αναπάντεχα σύγχρονο πορτρέτο. Η Μπέτι φτάνει κάπως ξαφνικά στον Λευκό Οίκο, αρχικά ως σύζυγος του αντιπροέδρου, και η πρώτη της κίνηση είναι να παρευρεθεί στην κηδεία της Αλμπέρτα Κινγκ, της δολοφονημένης μητέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Αυτό, βέβαια, δεν αρέσει καθόλου στους γνωστούς μας Ντόναλντ Ράμσφελντ και Ντικ Τσένι, ανερχόμενα τότε στελέχη των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι επιχειρούν να την ελέγξουν. Παρ’ όλα αυτά, η… νοικοκυρά από το Μίσιγκαν αποδεικνύεται πολύ σκληρή για τα δόντια τους.

Μετά τη Θάτσερ στο «The Crown», η Τζίλιαν Αντερσον μπαίνει ξανά σε διαδικασία… μεταμόρφωσης, για να υποδυθεί τη θρυλική Ελινορ Ρούζβελτ.

Η Μισέλ Ομπάμα, από την άλλη, έχει για πρώτη της έγνοια την οικογένεια. Σε έναν κόσμο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος έχει πια τη Μυστική Υπηρεσία να τον συνοδεύει πολύ πριν εκλεγεί στο αξίωμα. Αυτό, βέβαια, εξοργίζει τη Μισέλ –η Βαϊόλα Ντέιβις πετυχαίνει το χαρακτηριστικό σούφρωμα των χειλιών–, η οποία προσπαθεί να κάνει τη μετάβαση όσο το δυνατόν ομαλότερη για τις κόρες της.

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι η σειρά επιδιώκει να εστιάσει στις προσωπικότητες και στην καθημερινότητα αυτών των πραγματικών ηρωίδων, παρά να εμβαθύνει στην πολιτική και στις μεγάλες αποφάσεις. Αυτά είναι, σίγουρα, στοιχεία που βρίσκονται στο φόντο (συνοδεύονται και με περιστασιακά ντοκουμέντα), πάντα όμως μέσα από τα δικά τους μάτια και την κρίση, η οποία ουκ ολίγες φορές αποδείχθηκε περισσότερο σημαντική από όσο γνωρίζει ή μαντεύει το ευρύ κοινό.

Η σειρά θα προβάλλεται εβδομαδιαία, αμέσως μετά την Αμερική, στο Cosmote Series HD. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 18/4, στις 11 μ.μ.