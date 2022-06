Το «μαύρο κουτί» μιας εξαφάνισης

Ο Μπας-Γιαν Αντερ στην αρχή του υπερατλαντικού του ταξιδιού, μέσα στο μικροσκοπικό του «Οcean Wave». Φωτ/ Estate of Bas Jan Ader / Mary Sue Ader Andersen, 2016 / The Artist Rights Society (ARS) New York