Home Cinema: «White Noise», «The Rings of Power», «Eνα όμορφο αγόρι»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας σήκωσε χθες αυλαία στο νησί Λίντο, όπου για 11 ημέρες τα βλέμματα θα στραφούν στη σπουδαία και λαμπερή γιορτή του σινεμά. Μια γιορτή που αρχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για το ποιες ταινίες θα μας απασχολήσουν την επερχόμενη σεζόν των κινηματογραφικών βραβεύσεων, με αποκορύφωμα τα Oσκαρ. Ποδαρικό στην 79η διοργάνωση έκανε η ταινία «White Noise» (Λευκός θόρυβος) του Νόα Μπάουμπαχ με ένα δυνατό καστ και τους Aνταμ Ντράιβερ, Γκρέτα Γκέργουικ και Τζόντι Τέρνερ Σμιθ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Ντον ντε Λίλο από το 1985 αναμένεται να προβληθεί σε μεγαλύτερο κοινό: πρώτα θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες και στις 30 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

Η Μόρφιντ Κλαρκ στον ρόλο της Γκαλάντριελ στη σειρά της Amazon, «The Rings of Power»

Το φθινόπωρο ήταν πάντα η πιο «πλούσια» –σε περιεχόμενο– εποχή για τηλεοπτικές πρεμιέρες και το πρόγραμμα των μεγάλων δικτύων δεν είναι το μόνο που περιμένουν οι θεατές. Η streaming υπηρεσία Amazon Prime Video κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα της νέας σεζόν με την πρεμιέρα της ακριβής πρίκουελ σειράς του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» με τίτλο «The Rings of Power», την οποία αναμένουμε για να μεταφερθούμε για ακόμη μια φορά στον κόσμο που δημιούργησε ο Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο πιο δημοφιλής νεαρός ηθοποιός των τελευταίων χρόνων, με όλο και περισσότερους θαυμαστές να ακολουθούν κάθε επαγγελματικό του βήμα, σαν να είναι ροκ σταρ. Eγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Call Me By Your Name» και από τότε πειραματίζεται επιτυχώς σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Οι Αντέλ Εξαρχόπουλος και Λέα Σεϊντού, που απέσπασαν το 2013 τον Χρυσό Φοίνικα, ήταν οι πρωταγωνίστριες μιας ιστορίας με θέμα τη σεξουαλική απελευθέρωση, ερμηνεύοντας ένα πρωτότυπο σενάριο που έκανε το σινεμά να πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Σαλαμέ με την ταινία «Eνα όμορφο αγόρι» και οι Εξαρχόπουλος και Σεϊντού με την «Ιστορία της Αντέλ» αποτελούν μέρος της ειδικής και ενδιαφέρουσας ενότητας του ERTFLIX με τίτλο «Εβδομάδα προβολών με ένα διαφορετικό star system».