The Beatles: 60 χρόνια από το «Love Me Do» – Η ιστορία του τραγουδιού

Υπάρχουν πολλά τραγούδια του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος The Beatles που γνώρισαν επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία τους και χαρακτηρίζονται ως κλασικά της ροκ, αλλά λίγα είναι εκείνα που θεωρούνται «θρυλικά». Το «Love Me Do» είναι ένα από αυτά.

Πρόκειται για τραγούδι που κυκλοφόρησε στη Βρετανία στις 5 Οκτωβρίου του 1962 και στο οποίο συμμετέχει ολόκληρη η σύνθεση των Beatles: ο Τζον Λένον, ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ. Μάλιστα, το «Love Me Do» ήταν το πρώτο σινγκλ της μπάντας που άκουσαν στα ραδιόφωνα οι Βρετανοί.

Οι απόψεις για το τραγούδι είναι ποικίλες, ακόμα και μεταξύ των συνθετών, αλλά το μόνο που δεν χρήζει συζήτησης είναι η πρωτοτυπία του. Δύο χρόνια μετά και συγκεκριμένα τον Μάιο του 1964, το κομμάτι έπαιξαν τα αμερικανικά ραδιόφωνα αλλά φυσικά η απήχηση με τη Βρετανία δεν ήταν η ίδια. Παρόλα αυτά, οι αρμονίες και οι «πιασάρικοι» τίτλοι καθιστούν το «Love Me Do» ακαταμάχητο για τους λάτρεις των oldies.

Πώς γράφτηκε το «Love Me Do»

Η δημιουργία του «σπουδαίο φιλοσοφικού τραγουδιού», όπως το χαρακτήριζε ο Μακάρτνεϊ, μας μεταφέρει πίσω στο 1958 όταν ο 16χρονος μουσικός έγραψε τον «σκελετό» του «Love Me Do», δηλαδή τον στίχο που αφορούσε την πρώην σύντροφό του, Άιρις Κάλντγουελ. Είχε ήδη γνωρίσει τον Λένον μέχρι τότε (στις 6 Ιουλίου του 1957 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τους συνάντηση) και πιστεύεται ότι ο Λένον βοήθησε στην ολοκλήρωση της πρώιμης μορφής του τραγουδιού. Οπότε ήταν μια συνεργασία, παρόλο που ο Λένον υποστήριζε ότι ήταν «το τραγούδι του Πολ».

Οι στίχοι που επέλεξαν συνδέονται άμεσα με την αγάπη τους για λογοτεχνικά έργα του Λιούις Κάρολ. Η φράση «Love, love me do» προέρχεται από την εποχή του Κάρολ όπως και η «Alice, stop daydreaming, do». Η εμμονή του Λένον με τον Κάρολ συνέχιζε να αποτελεί υλικό στην καριέρα του συγκροτήματος και αυτό φαίνεται αργότερα στα τραγούδια όπως τα «Lucy In The Sky With Diamonds» και «I Am The Walrus». Αλλά στο βιβλίο του Μαρκ Λέουισον με τίτλο «Tune In», ο συγγραφέας αναφέρει ότι το «Love Me Do» πιθανόν να είναι εμπνευσμένο από το φιλμ του Έλβις «Love Me Tender» ή δημοσιεύματα μιας εταιρείας μουσικών παραγωγών, την «Love Me Do» που κυκλοφόρησαν στη Βρετανία τον Φεβρουάριο του 1957.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρωτότυπη σύνθεση του «Love Me Do», οι Beatles αποφάσισαν να εμπλουτίσουν το τραγούδι με κάποιες πιο πρόσφατες επιρροές τους.

Φωτ. AP

Το ψέμα των Μακάρτνεϊ και Λένον

Ο Μακάρτνεϊ είπε ψέματα όσον αφορά την ιστορία δημιουργίας του «Love Me Do» λέγοντας ότι ήταν ένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν πιο αργά στην καριέρά του συγκροτήματος. «Προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είχαμε κυκλοφορήσει περίπου 100 τραγούδια πριν το “Love Me Do”. Αυτό ήταν μια μικρή υπερβολή. Πιθανόν να ήταν τέσσερα – λιγότερα από 20 τέλος πάντων αλλά όταν επικοινωνούσαμε με δημοσιογράφους, ακουγόταν καλύτερα όταν τους λέγαμε ότι έχουμε γράψει παραπάνω από 100».

Η μεγάλη επιτυχία σε Βρετανία και ΗΠΑ

Το «Love Me Do» έγινε τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πωλιτείες. Επί μια εβδομάδα, έφτασε στην κορυφή της λίστας με τα 100 καλύτερα τραγούδια του Billboard και παρέμεινε εκεί για 14 εβδομάδες συνολικά. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «1962-1966» (γνωστό και ως Red Album) το οποίο έλαβε την τρίτη θέση στη λίστα του Billboard με τους 200 καλύτερους δίσκους και παρέμεινε εκεί για 175 εβδομάδες.

Η επίσημη εταιρεία κατατάξεων αναφέρει ότι το «Love Me Do» ήταν περισσότερο δημοφιλές στη Βρετανία. Τρεις φορές βρέθηκε στη λίστα: το 1962 έφτασε στη 17η, το 1982 στην 4η και το 1992 στην 53η θέση.

Με πληροφορίες από το Beatles Books