Χρυσές…υποψηφιότητες με ελληνική συμμετοχή

Τέτοιο καιρό πέρυσι, η δημοτικότητα της Ενωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ και μαζί των Χρυσών Σφαιρών είχε πιάσει πάτο. Κάπου ανάμεσα σε οικονομικά σκάνδαλα και αποκαλύψεις για την αποκλειστικά «λευκή» σύνθεση των ψηφοφόρων της Ενωσης, ο σημαντικός κινηματογραφικός και τηλεοπτικός θεσμός φαινόταν να έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ενα χρόνο μετά, 103 νέα μέλη έχουν προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα 87, φέρνοντας τα πάνω κάτω. Πλέον 62 διαφορετικές χώρες εκπροσωπούνται, ενώ το 52% των ψηφοφόρων είναι γυναίκες.

Στην τελετή απονομής της 10ης Ιανουαρίου, πάντως, τις περισσότερες υποψηφιότητες (8) συγκεντρώνει ένας μάλλον… παλιός γνώριμος. Ο Μάρτιν Μακ Ντόνα των «Αποστολή στην Μπριζ» και «Τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ στο Μιζούρι» παρουσίασε φέτος τα «Πνεύματα του Ινισέριν», ένα ασυνήθιστο αλλά υπέροχο φιλμ με θέμα ένα bromance, μια ανδρική φιλία, η οποία διαλύεται με κωμικοτραγικό τρόπο στη διάρκεια του ιρλανδέζικου εμφύλιου πολέμου. Πλην του ίδιου του Μακ Ντόνα για τη σκηνοθεσία και το σενάριο, υποψήφιοι είναι ακόμη οι δύο πρωταγωνιστές, Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Γκλίσον.

Από την άλλη, η νέα κατεύθυνση των βραβείων γίνεται αισθητή με την ταινία που έρχεται δεύτερη με 6 υποψηφιότητες. Το «Matrix της μέτα-εποχής», όπως χαρακτηρίστηκε το «Τα πάντα όλα» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ έκανε φέτος αρκετό θόρυβο, δείχνοντας πως το σινεμά μπορεί να ενσωματώσει θέαμα, ουσία και συμπεριληπτικότητα με τρόπο δημιουργικό, σε ένα πακέτο μάλιστα όχι απαραιτήτως πανάκριβο. Από κοντά, με πέντε υποψηφιότητες σε βασικές κατηγορίες, τρεις ακόμη ταινίες: το αριστουργηματικό «Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η ροκ βιογραφία του «Ελβις» από τον Μπαζ Λούρμαν και το πολυαναμενόμενο «Babylon» του Ντάμιεν Σαζέλ.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο «Τρίγωνο της θλίψης». Οχι μόνο διότι η ταινία του Ρούμπεν Εστλουντ αποτελεί ελληνική μειοψηφική συμπαραγωγή (Heretic) και έχει εν μέρει γυριστεί στη χώρα μας, αλλά γιατί πολύ απλά έχει σαρώσει τα μέχρι τώρα βραβεία. Επειτα από τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, το φιλμ απέσπασε τέσσερις διακρίσεις και στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου που απονεμήθηκαν μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ στις Χρυσές Σφαίρες είναι υποψήφιο στην κατηγορία καλύτερη κωμωδία/μιούζικαλ και σε εκείνη του δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Ντόλι ντε Λέον.

Χρυσές Σφαίρες, βέβαια, σημαίνει και μικρή οθόνη, πόσο μάλλον που (και) η φετινή τηλεοπτική εσοδεία ήταν εξαιρετική. Εκεί είδαμε την επιστροφή της έξυπνης sitcom κωμωδίας «Abbot Elementary» (5 υποψηφιότητες), τον νέο, εκθαμβωτικό κύκλο του «White Lotus», το τρομερής αγριότητας αλλά καθηλωτικό «Dahmer», το πάντα δημοφιλές «The Crown», το απολαυστικά βρώμικο «Pam And Tommy» και το κομψότατο «Only Murders in the Building» (όλα με 4). Από τη λίστα, φυσικά, δεν λείπει και το νέο spinoff του «Game of Thrones», με τίτλο «House of the Dragon», ούτε τα επίσης καινούργια «The Bear» και «Wednesday», που απέκτησαν γρήγορα φανατικό κοινό. Αντιθέτως, εκτός υποψηφιοτήτων έμεινε ο πανάκριβος αλλά μάλλον άνισος «Αρχοντας των δαχτυλιδιών: τα δαχτυλίδια της δύναμης» της Amazon. Οσον αφορά τον πόλεμο των πλατφορμών τώρα, εκεί Netflix και HBO Max μοιράζονται την πρώτη θέση με 14 υποψηφιότητες για το καθένα, ενώ ακολουθεί το Hulu με 10.