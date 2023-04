Η βραχεία λίστα του φετινού βραβείου Ράνσιμαν

Για μια εξαιρετική χρονιά μίλησε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του βραβείου Ράνσιμαν (Runciman Award) Πίτερ Φράνκοπαν, καθηγητής Διεθνούς Ιστορίας στην Οξφόρδη, ανακοινώνοντας τη βραχεία λίστα για το 2023. Το Runciman Award είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε προς τιμήν του βυζαντινολόγου Στίβεν Ράνσιμαν, όταν τα ηνία του συλλόγου Anglo-Hellenic League είχε ο λόρδος Τζέλικο.

Από την ευρεία λίστα των 24 βιβλίων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, οι κριτές επέλεξαν 7 βιβλία για τη βραχεία λίστα. Πρόκειται για τα εξής: «Heritage Aesthetics» του Αντονι Αναξαγόρου, «Looking for Theophrastus: Travels in Search of a Lost Philosopher» της Λάουρα Μπίτι, «The Greek Myths that Shape the Way We Think» του Ρίτσαρντ Μπάξτον, «Fear of Light» της Τζουλιέτα Χάρβεϊ, «A New History of Greek Mathematics» του Ρεβιέλ Νετζ, «This Afterlife: Selected Poems» της A.E. Στάλινγκς και «Exposed: The Greek and Roman Body» της Καρολάιν Βάουτ.

Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα του King’s College του Λονδίνου τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, στις 7 μ.μ. Το Anglo-Hellenic League Runciman Award χορηγείται από το Φιλανθρωπικό Ιδρυμα A.C. Laskaridis and the A.G. Leventis Foundation. Η αξία του βραβείου για τον νικητή είναι 10.000 λίρες.