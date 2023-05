Οι Ελληνες των «Οσκαρ» του ντιζάιν

Η 17η Μαΐου θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ντιζάιν. Το βράδυ της Τετάρτης οι G Design Studio έγιναν το πρώτο δημιουργικό γραφείο από την Ελλάδα που κερδίζει τον ακριβοθώρητο τίτλο Boutique Design Studio of the Year στα ADC Annual Awards της Νέας Υόρκης. Δεν πρόκειται μόνο για τα αρχαιότερα βραβεία ντιζάιν στον κόσμο (με 102 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας) αλλά αποτελούν και μία από τις σημαντικότερες βραβεύσεις για τον κλάδο του σχεδιασμού και της οπτικής επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Στην πραγματικότητα οι G Design Studio απέσπασαν χθες το «Οσκαρ» της οπτικής επικοινωνίας και είναι οι πρώτοι Ελληνες που το καταφέρνουν.

Πέρα από την κορυφαία διάκριση, το αθηναϊκό γραφείο απέσπασε επίσης το πρώτο βραβείο (Gold Cube) στην κατηγορία Food & Beverage Packaging, καθώς και το βραβείο Best of Discipline in Packaging Design, για τη συσκευασία του ελληνικού ελαιολάδου DIA ELIS. Στα φετινά ADC Annual Awards διακρίθηκαν δύο ακόμα έργα του G Design Studio, ο επανασχεδιασμός των συσκευασιών TRATA και η οπτική ταυτότητα για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις βραχείες λίστες των βραβείων (στις κατηγορίες Packaging Design και Brand / Communication Design αντίστοιχα). Πρόκειται για σημαντικότατες βραβεύσεις, αφού στη μεγάλη νύχτα των ADC Annual Awards αναδεικνύεται κάθε χρόνο η πρωτοπορία του κλάδου σε μία πληθώρα κατηγοριών, από τη γραφιστική, την εικονογράφηση και τις εκδόσεις, μέχρι τον σχεδιασμό συσκευασίας, τη διαφήμιση, τη φωτογραφία και πολλές ακόμα.

Η οπτική ταυτότητα για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022 συμπεριελήφθη στις βραχείες λίστες των ADC Annual Awards στην κατηγορία Brand / Communication Design.

«Οταν σε μία μητρόπολη του κόσμου, ένα γραφείο σχεδιασμού από την Ελλάδα λαμβάνει μία τόσο σημαντική διάκριση, αυτό σημαίνει πως τα μεγέθη δεν παίζουν κανένα ρόλο», λέει ο Μιχάλης Γεωργίου.

Το «παρών» στην ιστορική βραδιά έδωσαν φυσικά και οι δύο επικεφαλής του G Design Studio, ο Μιχάλης Γεωργίου και ο Δημήτρης Στεφανίδης. Στις φωνές τους δεν μπορεί παρά να αποτυπώνεται ο ενθουσιασμός αλλά και η συγκίνηση. Μια πορεία που ξεκίνησε το 2006 από την «επαρχιακή» Ελλάδα φτάνει στην απόλυτη καταξίωση. «Η αίσθηση της νίκης έξω από τα ελληνικά σύνορα είναι συναρπαστική, ειδικά όταν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη χώρα, όπως η Αμερική», μας λέει ο Μιχάλης Γεωργίου από τη Νέα Υόρκη. «Μας δείχνει πόσο πιο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για το μέλλον, και ότι η σκληρή προσπάθεια για ποιότητα στον σχεδιασμό με νόημα, επιβραβεύονται. Είναι σημαντικό, η εμπειρία που βραβεύεται να μπορεί να λειτουργήσει πολυεπίπεδα. Πάντα πίστευα πως η γνώση χρόνων στον σχεδιασμό δεν αποτελεί όχημα μόνο για επιβράβευση και περαιτέρω εξέλιξη, αλλά και εργαλείο για την εκπαίδευση των νέων σχεδιαστών. Οταν σε μία μητρόπολη του κόσμου, ένα γραφείο σχεδιασμού από την Ελλάδα λαμβάνει μία τόσο σημαντική διάκριση, αυτό σημαίνει πως τα μεγέθη δεν παίζουν κανένα ρόλο».

Για τον Δημήτρη Στεφανίδη η απονομή ενός τόσο σημαντικού βραβείου έχει διπλή σημασία. Πριν από 20 χρόνια είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη, όχι με περισσότερα από 100 δολάρια στην τσέπη, αλλά με την επιθυμία να θητεύσει σε δύο εκπαιδευτικές κοιτίδες του παγκόσμιου σχεδιασμού, το Pratt Insitute και την Pentagram Design. «Είμαι ευγνώμων που ένα από τα όνειρά μου, το αμερικανικό, πραγματώθηκε», λέει χαρούμενος στην «Κ». Βρίσκω την ευκαιρία να τον ρωτήσω για την ατμόσφαιρα της βραδιάς: «Ηταν μια συναρπαστική βραδιά, πλημμυρισμένη με αστέρες του ντιζάιν, αλλά και συγκινητική, καθώς επέστρεψα στην πόλη από όπου ξεκίνησα την καριέρα μου, αυτή τη φορά για να παραλάβω την ύψιστη διάκριση για το γραφείο μας».

Η συσκευασία του ελληνικού ελαιολάδου DIA ELIS που απέσπασε τα δύο σημαντικά βραβεία.

Ο αμερικανικός θρίαμβος δεν ήρθε για τους G Design Studio από τη μία μέρα στην άλλη. Μια πολύ ιδιαίτερη καμπάνια για λογαριασμό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών το 2020 ήταν το αισθητικό τους «διαβατήριο» για την αναγνώριση και τα δεκάδες βραβεία που ακολούθησαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκτοτε η εξέλιξή τους υπήρξε θεαματική. Η καθαρότητα στη φόρμα, η αυθεντικότητα στον σχεδιασμό αλλά κι ένα έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο είναι μερικά από τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής τους ταυτότητας. Κι αυτή αναγνωρίστηκε προχθές μπροστά στο πιο εκλεκτικό ακροατήριο που θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.