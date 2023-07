Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο σπουδαίος Τόνι Μπένετ

Ο σπουδαίος ερμηνευτής Τόνι Μπένετ, έπειτα από μια εμβληματική καριέρα δεκαετιών άφησε την Παρασκευή την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Η δημοσιογράφος Σίλβια Γουάνιερ επιβεβαίωσε τον θάνατο του στο Associated Press, λέγοντας ότι ο Τόνι Μπένετ πέθανε στη γενέτειρά του, Νέα Υόρκη. Δεν έχει αναφερθεί κάποια συγκεκριμένη αιτία για τον θάνατο του, σημειώνεται, όμως, ότι ο τραγουδιστής είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2016.

Ο Μπένετ έλεγε συχνά ότι φιλοδοξία της ζωής του ήταν να δημιουργήσει «έναν κατάλογο από τραγούδια που θα γίνονταν επιτυχίες, παρά μια σειρά από πετυχημένους δίσκους». Κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ, κατακτώντας 19 Grammy και κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό τόσο του μουσικού κοινού παγκοσμίως, όσο και της μουσικής βιομηχανίας συνολικά.

Κανένας έπαινος όμως δεν έφθανε για τον ίδιο αυτόν του ήρωα του Φρανκ Σινάτρα ο οποίος σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Life το 1965 είπε: «Ο Τόνι ο καλύτερος τραγουδιστής. Με ενθουσιάζει όταν τον παρακολουθώ. Με συγκινεί. Είναι ο τραγουδιστής που περνάει αυτό που έχει στο μυαλό του ο συνθέτης, και ίσως και λίγο παραπάνω».

Ο γεννημένος ως Αντονι Μπενεντέτο, γιος Ιταλών μεταναστών, την 70χρονη καριέρα του ερμήνευσε με συνέπεια το λεγόμενο Great American Songbook, συνθέσεις των Κόουλ Πόρτερ, Οσκαρ Χάμερσταιν, Ντιουκ Ελινγκτον, Τζορτζ Γκέρσουιν, Τζερόμ Κερν και πολλών άλλων.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1951 με το πρώτο του Νο 1, «το Because of You». Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας με κομμάτια όπως το «Blue Velvet», «το Rags to Riches» και τραγούδιa που ερμήνευε ο παιδικός του ήρωας Φρανκ Σινάτρα. Το «Rags to Riches» χρησιμοποιήθηκε αξιομνημόνευτα στους τίτλους αρχής του γκανγκστερικού έπους «Goodfellas» του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1990.

Το 1962 έγινε σούπερ σταρ χάρη στην εκδοχή του τραγουδιού «I Left My Heart in San Francisco» του 1953 το οποίο συνδέθηκε μαζί του για τα επόμενα χρόνια.

Πτώση και επιστροφή

Την δεκαετία του 1970 αντιμετώπισε μια σειρά από προσωπικά προβλήματα, όπως το τέλος του δεύτερου γάμου του και τον σοβαρό εθισμό του στα ναρκωτικά. Αρνήθηκε επαγγελματικές προτάσεις για στροφή σε πιο ροκ και disco ήχους οι οποίοι κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή. Το σημείο καμπής στη ζωή του ήρθε όταν ο Μπένετ προσέλαβε τον γιο του Ντάνι ως μάνατζέρ του. Αφησε πίσω του την Δυτική Ακτή και το Λας Βέγκας και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όπου επανασυνδέθηκε με τον πιανίστα και μουσικό διευθυντή του Ραλφ Σάρον. Το 1986 το άλμπουμ του «The Art of Excellence», ήταν μια επιτυχία από την οποία δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Το 2014, σε ηλικία 88 ετών, ο Μπένετ έσπασε το δικό του ρεκόρ ως ο γηραιότερος εν ζωή ερμηνευτής με ένα άλμπουμ στο Νο. 1 του Billboard 200 chart για το «Cheek to Cheek» με τη Lady Gaga. Τρία χρόνια νωρίτερα, βρέθηκε στην κορυφή των charts με το «Duets II», στο οποίο συμμετείχαν σύγχρονοι αστέρες όπως η Gaga, η Κάρι Αντεργουντ και η Ειμι Γουάινχάους.