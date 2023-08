Οταν η Κάλλας ερωτεύτηκε

Η συγγραφέας μπεστ σέλερ των New York Times Nτέιζι Γκούντγουιν επιστρέφει με την ιστορία του σκανδαλώδους έρωτα μεταξύ της πιο διάσημης τραγουδίστριας της όπερας όλων των εποχών και ενός από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. To «Diva» διαδραματίζεται στον αστραφτερό και ανταγωνιστικό κόσμο της όπερας, εκεί όπου η «θεϊκή» Κάλλας θριάμβευε όταν ο Ωνάσης τη μύησε σε μια ζωή πολυτέλειας μέσα στο διεθνές τζετ σετ και μετά την αρνήθηκε, ραγίζοντας την καρδιά της. Οι αμερικανικές κριτικές είναι ήδη εξαιρετικές, το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στη Βρετανία από τον οίκο Head of Zeus στις 14 Μαρτίου 2024, ενώ φημολογείται ότι ετοιμάζεται ταινία σε σκηνοθεσία του Χιλιανού Πάμπλο Λαρέν με την Αντζελίνα Τζολί ως Κάλλας.

Υποστηρίζοντας την πολυφωνία

Ο ιστορικός εκδοτικός οίκος Simon & Schuster εξαγοράστηκε από την ιδιωτική επενδυτική εταιρεία KKR για 1,62 δισ. δολάρια, σύμφωνα με κοινή δήλωση της KKR και του γίγαντα Paramount Global στον οποίο ανήκε ο Simon & Schuster – το χαρτοφυλάκιο της Paramount Global περιλαμβάνει τα CBS, Showtime Networks, Nickelodeon, MTV και μια τεράστια συλλογή ταινιών και τηλεόρασης. Η συμφωνία θα μετατρέψει τον Simon & Schuster σε ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρεία και θα συνεχίσει να ηγείται ο Τζόναθαν Καρπ. Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης εμπόδισε την Penguin Random House να εξαγοράσει τον Simon & Schuster για 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. «Η προτεινόμενη συγχώνευση θα μείωνε τον ανταγωνισμό, την αμοιβή των συγγραφέων, το εύρος και την ποικιλομορφία των ιστοριών και των ιδεών», δήλωσε ο Τζόναθαν Κάντερ του τμήματος αντιμονοπωλιακών υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Χέρτζοκ διαβάζει ΑΙ ποίηση

Ο 80χρονος Γερµανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Βέρνερ Χέρτζοκ, με την πο-λύ χαρακτηριστική φωνή που συνοδεύει πολλά από τα ντοκιμαντέρ του, πρόκειται να διαβάσει τα 87 ποιήματα της συλλογής «I Am Code» στην έκδοση audiobook. Οι συντελεστές του βιβλίου των Kατζ, Μόργκενταου και Ριτς κατέληξαν στον Χέρτζογκ για να διαβάσει τη συγκεκριμένη συλλογή που δημιουργήθηκε από το code-davinci-002, ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτείται από ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το L.L.M., ένα πρόγραμμα υπολογιστή που παράγει «γλώσσα» αφού έχει εφοδιαστεί με απίστευτες ποσότητες κειμένου.