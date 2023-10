Ανοιχτό γράμμα από το Ναϊρόμπι

Οταν άκουσα για την έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τίτλο «Ιστορίες της ζωής μας: σε αναζήτηση queer καταφυγίων» («Stories of our lives: in search of queer sanctuaries», ο αγγλικός τίτλος)...