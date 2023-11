Η Παναγία των Παρισίων στο Λούβρο

Τα έργα αποκατάστασης στην Παναγία των Παρισίων, τη Νοτρ Νταμ, έχουν εισέλθει στην τελική φάση τους και στο Λούβρο η έκθεση από το θησαυροφυλάκιο του εθνικού μνημείου των Γάλλων συγκεντρώνει πλήθη επισκεπτών. Θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου όσο συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες στο μνημείο, όπου πάνω από 500 εργάτες και τεχνίτες κάθε ειδικότητας απασχολούνται πέραν όσων εργάζονται εκτός του εργοταξίου. Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων ήταν ένα σοκ. Βέβαια, κάθε καταστροφή φέρνει και κάτι θετικό. Αναπτύχθηκε μια χρήσιμη επιχειρηματολογία για την αποκατάσταση και εφαρμόστηκε νέα γνώση. Παράλληλα, ήρθε στην επιφάνεια όλη η ιστορική στρωματογραφία της Νοτρ Νταμ από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 19ο αιώνα και, ακόμη, δόθηκε η ευκαιρία να παραχθεί σκέψη πάνω στο μέλλον μνημείων τέτοιου αποτυπώματος.

Η Παναγία των Παρισίων συνοψίζει όχι μόνο την υψηλή τεχνολογία και τέχνη στη διάρκεια του Μεσαίωνα (σε αντίθεση με τη γενική πεποίθηση περί σκοτεινών χρόνων) αλλά μεταφέρει και τις ιδέες του νεωτερικού 19ου αιώνα μετά τις νεογοτθικές παρεμβάσεις και προσθήκες του Viollet-le-Duc στη διάρκεια της Β΄ Γαλλικής Αυτοκρατορίας (είχε την ευθύνη της αποκατάστασης του μνημείου την περίοδο 1845-1865). Και επιπλέον, αναζωογονεί στη μνήμη τη χρήση της Παναγίας των Παρισίων από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη μαζική κουλτούρα. Η έκθεση στο Λούβρο δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να δει θησαυρούς που δεν είναι σε κοινή θέα. Και τη δυνατότητα αυτή τη δίνει το έργο της αποκατάστασης. Περισσότερα από 120 έργα τέχνης, χειρόγραφα και κειμήλια συνθέτουν την έκθεση πριν επιστρέψουν στην κρύπτη του 19ου αιώνα μέσα στον ναό.

Η θέαση αυτών των μοναδικών αριστουργημάτων και ιερών κειμηλίων αποκαλύπτει τον πλούτο καθώς και την πολυμορφία των θησαυρών της Παναγίας των Παρισίων. Είναι μια περιδιάβαση ανά τους αιώνες. Στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν όχι μόνο στο μνημείο αλλά και στο θησαυροφυλάκιο με τα κειμήλια. Η πλήρης αποκατάσταση έγινε στα μέσα του 19ου αιώνα υπό τον Ναπολέοντα Γ΄ και την επαναφορά των ιδεών του μεγαλείου και της υποβλητικής ισχύος των συμβόλων. Η νέα Παναγία των Παρισίων που θα δούμε προσεχώς ενσωματώνει όλη αυτή την πορεία προς τη σύνθετη σύγχρονη μορφή της.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Γεωργία Σάνδη

Γνωστή ως λογοτεχνική προσωπικότητα του γαλλικού 19ου αιώνα, η Γεωργία Σάνδη (1804-1876) είχε και μια λιγότερο προβεβλημένη ιδιότητα: αυτή της ζωγράφου. Είχε δεχθεί μαθήματα μουσικής και ζωγραφικής ως συμπλήρωμα της γενικής παιδείας της. Οι υδατογραφίες της δείχνουν τρυφερότητα και οξυδέρκεια, και αποτελούν μια ενδιαφέρουσα αναπάντεχη οδό για να προσεγγίσει κανείς το σύνολο του έργου της. Παρουσιάστηκαν στην γκαλερί Jill Newhouse της Νέας Υόρκης.

JILL NEWHOUSE GALLERY

ΕΚΔΟΣΗ

Τζούντι Ντεντς

Στις 24 Απριλίου 2024 θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της Τζούντι Ντεντς για τον Σαίξπηρ. Η Τζούντι Ντεντς αναλύει και στοχάζεται πάνω στους σαιξπηρικούς ρόλους που έχει ερμηνεύσει στη διάρκεια της καριέρας της. Για πρώτη φορά διατρέχει την πορεία της και στέκεται στη Λαίδη Μάκβεθ, στην Οφηλία, στην Τιτάνια ή στην Κλεοπάτρα, μέσα από μια εκ βαθέων συζήτηση με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μπρένταν O’ Χία. Πρωτότυπος τίτλος: «Shakespeare: The Man Who Pays the Rent».

SKY NEWS

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

Μπριν Τέρφελ

Ο διάσημος Ουαλλός βαρύτονος σερ Μπριν Τέρφελ έχει θαυμαστές σε όλον τον κόσμο και η δισκογραφία του είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Η Deutsche Grammophon (DG) ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του. Εχει τίτλο «Sea Songs» και θα κυκλοφορήσει στις 2 Φεβρουαρίου 2024. Γιορτάζοντας 30 χρόνια συνεργασίας με την DG, ο Μπριν Τέρφελ μας προσφέρει μια σειρά από παραδοσιακά τραγούδια, θαλασσινούς σκοπούς και μελοποιημένους θρύλους της ναυτοσύνης.

MITCH JENKINS/DG

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

Ενας αιώνας θεάματα

Στο The Hunterian, ερευνητικό και εκθεσιακό χώρο συνδεδεμένο με το ΠανεπισAτήμιο της Γλασκώβης, παρουσιάζεται μία από τις σημαντικότερες συλλογές θεατρικού και κινηματογραφικού υλικού στον κόσμο, η συλλογή του Τζέιμς Λ. Γκόρντον. Ο Γκόρντον συνέλεγε κοστούμια, σκηνικά, προγράμματα, σχέδια, φωτογραφίες, ακουαρέλες, κολάζ και οτιδήποτε τρισδιάστατο είχε σχέση με το θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση στη Βρετανία και στις ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

THE HUNTERIAN NOTRE-DAME DE PARIS/VR

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Νέα ζωή για το Λέβερ Χάουζ

Από τους πιο καλλίγραμμους ουρανοξύστες της μεταπολεμικής Νέας Υόρκης, το Λέβερ Χάουζ αποκαταστάθηκε και έλαμψε. Σύμβολο της πόλης (390 Παρκ Αβενιου), το Λέβερ Χάουζ διακρίνεται για το πράσινο χρώμα και την κομψότητά του. Χτίστηκε το 1950-1952 από το αρχιτεκτονικό γραφείο SOM και αποκαταστάθηκε από το ίδιο γραφείο που το κατασκεύασε πριν από 70 χρόνια. Είναι ένα κτίριο-σταθμός για να καταλάβει κανείς το κλίμα του 1950 στη Νέα Υόρκη.