Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Η παράσταση «Γέρμα» του Σάιμον Στόουν, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, παρουσιάζεται στο θέατρο Πόρτα με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου. Ο συγγραφέας ξαναγράφει την κλασική τραγωδία του Λόρκα, που πραγματεύεται την αδυναμία μιας γυναίκας να τεκνοποιήσει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον και τη μεταφέρει στην εποχή μας. Λεωφ. Μεσογείων 59, στις 21.00.

Η Μαρία Παπαγεωργίου (φωτογραφία) και οι μουσικοί της εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage σε μία διαφορετική παράσταση, χωρίς καρέκλες, όπου κοινό και μουσικοί βρίσκονται όρθιοι στον ίδιο χώρο, καταργώντας την έννοια της συμβατικής σκηνής. Η Μαρία Παπαγεωργίου επιλέγει τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία, τις δυτικές επιρροές και από τις υπόγειες διαδρομές της στο ελληνικό τραγούδι. Βουτάδων 34, στις 21.30.

Ο stand up comedian Γιώργος Χατζηπαύλου υποδέχεται καλλιτέχνες που μέσα από τη δουλειά τους συνδυάζουν την κωμωδία με τη μουσική στο Μέγαρο Μουσικής, στο Late Night Music Show. Οι καλλιτέχνες μιλούν για τη σχέση του stand up comedy με τη μουσική. Συνοδεύει το συγκρότημα τζαζ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Organsmic The Band. Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος». Βασ. Σοφίας και Π. Κόκκαλη, στις 21.00.

Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ θα βρεθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου σε μια συζήτηση με αφορμή την έκδοση του νέου της βιβλίου «Το ειδώλιο» (εκδ. Ψυχογιός). Η γνωστή συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον αρχαιολόγο Θεόδωρο Παπακώστα, γνωστό και ως @archaelostoryteller, για τη λογοτεχνία, την αρχαιότητα και την αρχαιοκαπηλία. Παραλία Θεσσαλονίκης, στις 19.00.

Στην έκθεση «Παράλληλη θέαση», 70 έργα τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, διαφορετικής τεχνοτροπίας και εποχής, παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε παράλληλη παρατήρηση με σκοπό να δημιουργηθεί ένας ανοικτός διάλογος μεταξύ τους. Βασ. Σοφίας 9, από τις 10.00.