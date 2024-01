Βρετανικά μουσεία επιστρέφουν στην Γκάνα αρχαιολογικούς θησαυρούς

Δύο μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, το Victoria & Albert και το Βρετανικό, στέλνουν πίσω στην Γκάνα, έπειτα από σχετική συμφωνία «δανεισμού», μια σειρά από συνολικά 32 αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχαν κλαπεί από τη χώρα της δυτικής Αφρικής πριν από περίπου δύο αιώνες.

Η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιτρέπει την αφαίρεση αντικειμένων από συλλογές δημοσίως μουσείων και τη μόνιμη επιστροφή τους στις χώρες από τις οποίες εκείνα προήλθαν. Για ακριβώς αυτόν τον λόγο, προωθούνται συμφωνίες δανεισμού που ανοίγουν τον δρόμο ώστε να επιτρέψουν τα αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά στην περίπτωση της Γκάνας, η σχετική συμφωνία θα έχει τριετή διάρκεια και δυνατότητα τριετούς ανανέωσης, όπως σημαίνει ότι μιλάμε για μια περίοδο τριών έως έξι ετών.

Τα αντικείμενα που επιστρέφονται πρόκειται να εκτεθούν στο Manhyia Palace Museum της πόλης Κουμάσι στην περιφέρεια Ασάντι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Γκάνας, η σχετική συμφωνία συνήφθη όχι με την κυβέρνηση της δυτικοαφρικανικής χώρας αλλά με τον 73χρονο Osei Tutu II, βασιλιά (Asantehene) των Ασάντι, ο οποίος είχε δώσει το «παρών» και στη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Asante Gold: UK to loan back Ghana’s looted ‘crown jewels’ https://t.co/fXjL2krjti — BBC News (World) (@BBCWorld) January 24, 2024

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph, η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Βρετανίας και Γκάνας θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για τον προσωρινό επαναπατρισμό και άλλων αρχαιοτήτων σε άλλες χώρες (την Ελλάδα, τη Νιγηρία, την Αιθιοπία). Αυτή η συμφωνία μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικά ντιλ, σημειώνει και ο ιστοχώρος Gzero, κάνοντας αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πάντως, από την πλευρά του, σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, μέσω βιντεοσκοπημένης δήλωσής του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη είχε αναφέρει στη Βουλή ότι η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια επιδίωξη της Ελλάδας και ότι η κυβέρνηση, από τον πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς, «δεν έχει μιλήσει ποτέ για ανταλλαγή, δανεισμό και αναγνώριση κυριότητας».

Με πληροφορίες από BBC, Telegraph, Gzero