Στο κόκκινο χαλί των Bafta νικητής το… ροδακινί

Ta φλας άρχισαν να αστράφτουν από τη στιγμή που οι σταρ πάτησαν το κόκκινο χαλί των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ.

Η δημοφιλής στιλιστική επιλογή της βραδιάς, παρουσία του πρίγκιπα της Ουαλίας, που είναι και ο πρόεδρος του κινηματογραφικού θεσμού, αποδείχτηκε το μονόχρωμο και το κλασικό, με το ροδακινί να αποτελεί την απόχρωση-έκπληξη που προτίμησαν πολλές κυρίες της έβδομης τέχνης, μεταξύ αυτών και η νικήτρια Εμα Στόουν.

Η Ντούα Λίπα σε κλασικό κόκκινο Valentino που συνόδευσε με κοσμήματα Tiffany – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

Η Εμα Στόουν με ροδακινί Louis Vuitton στο πλευρό του Γιώργου Λάνθιμου – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

H Μάργκοτ Ρόμπι σε μαύρο – ροζ Armani Privé – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

Μπράντλεϊ Κούπερ και Κάρεϊ Μάλιγκαν – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

Η Τέιλορ Ράσελ με λευκό Loewe και σκουλαρίκια Tiffany – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

Ο σεναριογράφος Πολ Λάβερτι κρατά σύνθημα για τον τερματισμό της σφαγής στη Γάζα, έχοντας στο πλευρό του τον Κεν Λόουτς και τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Old Oak» – Φωτ.: Vianney Le Caer/Invision/AP.

O Ντέιβιντ Μπέκαμ ποζάρει για τους φωτογράφους – Φωτ.: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP.

H Ντέζι Εντγκαρ Τζόουνς με βουργουνδί Gucci – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

H Εμιλι Μπλαντ σε Elie Saab με χρυσοποίκιλτο κέντημα – Φωτ.:REUTERS/Isabel Infantes.

Η Ναόμι Κάμπελ με κατάμαυρη δημιουργία του οίκου Chanel – Φωτ.: Vianney Le Caer/Invision/AP.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μπλάνσετ – Φωτ.: Jordan Pettitt/Pool via REUTERS.

Εμα Στόουν και Εμιλι Μπλαντ – Φωτ.: REUTERS/Isabel Infantes.

Το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν «Οπενχάιμερ» ήταν ο μεγάλος νικητής των χθεσινών Bafta. Η ταινία απέσπασε επτά βραβεία στις κατηγορίες της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κίλιαν Μέρφι), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.), Μουσική (Λούντβιχ Γκόρανσον), Φωτογραφία και Μοντάζ.

Συνολικά πέντε βραβεία κέρδισε το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η ταινία διακρίθηκε στη μεγάλη κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου με νικήτρια την Εμα Στόουν για τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ, ενώ απέσπασε βραβείο για Σκηνικά, Κοστούμια, Μακιγιάζ & Κομμώσεις και Εφέ.

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν – Οπενχάιμερ

Πρωτότυπο Σενάριο: Ζιστίν Τριέ, Αρθουρ Χαράρι – Ανατομία Μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction – Κόρντ Τζέφερσον

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν – Poor Things

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι – Οπενχάιμερ

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. – Οπενχάιμερ

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Earth Mama – Σαβάνα Λιφ, Σίρλεϊ Ο’Κόνορ, Μεντμπ Ριόρνταν

Ξενόγλωσση ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Καλύτερο ντοκιμαντέρ: 20 Μέρες στη Μαριούπολη – Μστισλάβ Τσέρνοφ

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: Το Αγόρι και ο Ερωδιός – Χαγιάο Μιγιαζάκι

Μουσική: Λούντβιχ Γκόρανσον – Οπενχάιμερ

Κάστινγκ: Σούζαν Σοπμέικερ – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Φωτογραφία: Χόιτε Βαν Χοϊτέμα – Οπενχάιμερ

Μοντάζ: Τζένιφερ Λέιμ – Οπενχάιμερ

Σκηνικά: Poor Things

Κοστούμια: Χόλι Γουάντινγκτον – Poor Things

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Poor Things

Ηχος: Τζόνι Μπερν, Ταρν Γουίλερς – Ζώνη Ενδιαφέροντος

Εφέ: Σάιμον Χιουζ – Poor Things

Βρετανικό μικρού μήκους animation: Crab Day

Βρετανική μικρού μήκους ταινία: Jellyfish and Lobster

Ανερχόμενο αστέρι (σύμφωνα με ψηφοφορία του κοινού): Μία Μακένα – Μπρους (How to Have Sex)