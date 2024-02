BAFTA: Πέντε βραβεία για το «Poor Things» του Λάνθιμου, μεγάλος νικητής το «Οπενχάιμερ»

Συνολικά πέντε βραβεία κέρδισε το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου στην 77 τελετή απονομής των BAFTA (Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου) που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ (Doctor Who, Broadchurch, Ashoka). Η ταινία διακρίθηκε στην μεγάλη κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου με νικήτρια την Εμα Στόουν για τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ηθοποιός κερδίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία, η πρώτη ήταν το 2017 για την ταινία «La La Land». Τα υπόλοιπα τέσσερα βραβεία για το «Poor Things» ήταν αυτά για τα Σκηνικά, Κοστούμια, Μακιγιάζ & Κομμώσεις και Εφέ.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ». Η ταινία απέσπασε επτά βραβεία στις κατηγορίες της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κίλιαν Μέρφι), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ.), Μουσική (Λούντβιχ Γκόρανσον), Φωτογραφία και Μοντάζ.

Η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ έλαβε τρία αγαλματίδια στις κατηγορίες Καλύτερης βρετανικής ταινίας, Ξενόγλωσσης Ταινίας και Ηχου. Στους δεύτερους ρόλους, ξεχώρισαν οι Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ (Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τα Παιδιά του Χειμώνα) και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Β’ Ανδρικός Ρόλος – Οπενχάιμερ). Εκτός από το βραβείο του Ντάουνι Τζ., «Τα Παιδιά του Χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν κέρδισε και αυτό για το Κάστινγκ.

Οσο για την ελληνικής συμπαραγωγής (Κωνσταντίνος Κοντοβράκης) ταινία «How to Have Sex» σε σκηνοθεσία Μόλι Μάνινγκ, αυτή απέσπασε βραβείο Ανερχόμενου αστεριού το οποίο έλαβε η Μία Μακένα Μπρους.

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν – Οπενχάιμερ

Πρωτότυπο Σενάριο: Ζιστίν Τριέ, Αρθουρ Χαράρι – Ανατομία Μιας Πτώσης

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction – Κόρντ Τζέφερσον

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Εμα Στόουν – Poor Things

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι – Οπενχάιμερ

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. – Οπενχάιμερ

Καλύτερη βρετανική ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Ντεμπούτο από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό: Earth Mama – Σαβάνα Λιφ, Σίρλεϊ Ο’ Κόνορ, Μεντμπ Ριόρνταν

Ξενόγλωσση ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος – Τζόναθαν Γκλέιζερ

Καλύτερο ντοκιμαντέρ: 20 Μέρες στη Μαριούπολη – Μστισλάβ Τσέρνοφ

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: Το Αγόρι και ο Ερωδιός – Χαγιάο Μιγιαζάκι

Μουσική: Λούντβιχ Γκόρανσον – Οπενχάιμερ

Κάστινγκ: Σούζαν Σοπμέικερ – Τα Παιδιά του Χειμώνα

Φωτογραφία: Χόιτε Βαν Χοϊτέμα – Οπενχάιμερ

Μοντάζ: Τζένιφερ Λέιμ – Οπενχάιμερ

Σκηνικά: Poor Things

Κοστούμια: Χόλι Γουάντινγκτον – Poor Things

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Poor Things

Ηχος: Τζόνι Μπερν, Ταρν Γουίλερς – Ζώνη Ενδιαφέροντος

Εφέ: Σάιμον Χιουζ – Poor Things

Βρετανικό μικρού μήκους animation: Crab Day

Βρετανική μικρού μήκους ταινία: Jellyfish and Lobster

Ανερχόμενο αστέρι (σύμφωνα με ψηφοφορία του κοινού): Μία Μακένα – Μπρους (How to Have Sex)