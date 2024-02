Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών: Στον Κρίστοφερ Νόλαν το βραβείο Σκηνοθεσίας

Ενα βήμα πιο κοντά στο Οσκαρ βρίσκεται ο Κρίστοφερ Νόλαν μετά το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Μεγάλου Μήκους Ταινία για το «Οπενχάιμερ», από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών. Μαζί του προτεινόμενοι φέτος σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Γιώργος Λάνθιμος, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Αλεξάντερ Πέιν και Μάρτιν Σκορσέζε.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης τιμήθηκε από τους συναδέρφους του και –όπως όλα δείχνουν– είναι και επίσημα το μεγάλο φαβορί για το Οσκαρ Σκηνοθεσίας. Μαζί με τον Νόλαν, το χρυσό αγαλματίδιο στη σημαντική αυτή κατηγορία διεκδικούν και οι Μάρτιν Σκορσέζε («Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού»), Γιώργος Λάνθιμος («Poor Things»), Τζόναθαν Γκλέιζερ («Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος») και Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας Πτώσης»).

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ο Νόλαν προτείνεται για το βραβείο Σκηνοθεσίας και τελικά το κερδίζει. Προηγουμένως ήταν υποψήφιος για τις ταινίες «Memento» (2002), «The Dark Knight» (2009), «Inception» (2011) και «Dunkirk» (2018).

Τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών αποτελούν το βαρόμετρο όσον αφορά τους νικητές της τελετής απονομής των Οσκαρ, κυρίως για την κατηγορία της σκηνοθεσίας. Μόνο οκτώ φορές στην Ιστορία του θεσμού οι σκηνοθέτες έχουν «διαφωνήσει» με την Ακαδημία. Αυτές ήταν το 1968, 1972, 1985, 1995, 2000, 2002, 2012 και το 2019.

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Σκηνοθεσία Μεγάλου Μήκους Ταινίας: «Οπενχάιμερ», Κρίστοφερ Νόλαν

Βραβείο Μάικλ Απτεντ για Σκηνοθεσία Πρωτοεμφανιζόμενου: «Περασμένες Ζωές», Σελίν Σονγκ

Καλύτερη Σκηνοθεσία – Κωμική Σειρά: Fishes (The Bear), Κρίστοφερ Στόρερ

Καλύτερη Σκηνοθεσία – Δραματική Σειρά: Long Long Time (The Last of Us), Πίτερ Χόαρ

Καλύτερη Σκηνοθεσία – Τηλεταινία/Μίνι Σειρά: Her and Him (Lessons in Chemistry), Σάρα Αντίνα Σμιθ

Καλύτερη Σκηνοθεσία Variety/Talk/News/Sports – προγράμματα: Pedro Pascal/Coldplay (Saturday Night Live), Μάικλ Μαντσίνι & Λιζ Πάτρικ

Καλύτερη Σκηνοθεσία Variety/Talk/News/Sports – ειδικά προγράμματα: Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love, Πολ Μίλερ

Καλύτερη Σκηνοθεσία – παιδικό πρόγραμμα: Stand Up & Shout: Songs From a Philly High School, Εϊμι Σατς

Καλύτερη Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ: 20 Days in Mariupol, Mstyslav Chernov

Με πληροφορίες από το Associated Press, το Deadline