Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Tόνυ με ελληνικό άρωμα

Τη Faliro House Productions του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου τη γνωρίζουμε ως εταιρεία παραγωγής ταινιών μερικών από τους πιο σπουδαίους Ελληνες κινηματογραφιστές, όπως ο Γιώργος Λάνθιμος («Αλπεις», «Αστακός»), ο Γιάννης Οικονομίδης («Το μικρό ψάρι») και η Αθηνά Τσαγγάρη («Chevalier»)· επίσης έχει υπάρξει συμπαραγωγός σε σημαντικά φιλμ της διεθνούς παραγωγής σαν το «Πριν τα μεσάνυχτα» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Only Lovers Left Alive» του Τζιμ Τζάρμους και «Η χαμένη κόρη» της Μάγκι Τζίλενχαλ. Περισσότερες από 80 ταινίες στα 15 χρόνια δραστηριότητάς της, οι οποίες είναι παράλληλα διαλεγμένες και με διακρίσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Εκείνο που δεν ξέραμε –διότι συνειδητά δεν έχει έως τώρα προβληθεί– είναι η θεατρική δραστηριότητα της Faliro House, η οποία μάλιστα από το 2018 την έχει φέρει στις σκηνές του Γουέστ Εντ και του Μπρόντγουεϊ.

Κορωνίδα αυτής της ενασχόλησης αποτελεί αναμφισβήτητα πρόσφατη ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Tony Awards, εκεί όπου το θεατρικό έργο «Stereophonic», σε συμπαραγωγή της Faliro House, απέσπασε 13, αριθμό ρεκόρ για τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. Η παράσταση πραγματεύεται την αγωνία και την έκσταση της δημιουργίας, εστιάζοντας σε ένα στούντιο ηχογράφησης το 1976. Μια ανερχόμενη ροκ μπάντα ηχογραφεί ένα νέο άλμπουμ ευρισκόμενη ένα βήμα πριν γνωρίσει την υπέρμετρη δόξα και φήμη. Υπό την πίεση της επιτυχίας, οι σχέσεις των μελών της μπάντας θα δοκιμαστούν.

Το έργο, που φέρει την υπογραφή του επιτυχημένου Ντέιβιντ Ατζμι, επιλέγει να μας βυθίσει στον συναρπαστικό κόσμο ενός μουσικού γκρουπ όχι όταν αυτό βρίσκεται ήδη στην κορυφή, αλλά τη στιγμή ακριβώς πριν από την έκρηξη – από μόνο του αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και το γεγονός ότι η πρωτότυπη μουσική της παράστασης έχει γραφτεί από έναν γνήσιο ροκ σταρ: τον Γουίλ Μπάτλερ των Arcade Fire. Η ιστορική σημασία, ωστόσο, των 13 υποψηφιοτήτων στα βραβεία Tony δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό ρεκόρ.

Στον πολύ απαιτητικό καλλιτεχνικά και πολυδάπανο οικονομικά κόσμο του Μπρόντγουεϊ, ένα έργο τριών ωρών όπως το «Stereophonic» αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τους παραγωγούς στην εποχή αμέσως μετά την πανδημία. Η επιτυχία του δε, τόσο σε επίπεδο ανταπόκρισης του κοινού όσο και της κριτικής, εκλήφθηκε ως ισχυρή δήλωση επιστροφής της σπουδαιότερης θεατρικής βιομηχανίας του κόσμου.

To «Stereophonic», πάντως, δεν είναι η μόνη παραγωγή της Faliro House που διακρίνεται. Μέσα από τη μακροχρόνια συνεταιρική σχέση με τη Film Nation Entertainment και τη συνίδρυση της Empire Street Productions με τον παραγωγό Τζέιμς Μπίρμαν, ήρθε το επίσης βραβευμένο με Olivier Award και Tony (για την πρωταγωνίστρια Τζόντι Κόμερ) «Prima Facie»· άλλα έργα της σύμπραξης σε Γουέστ Εντ και Μπρόντγουεϊ περιλαμβάνουν το «Killer Joe» με πρωταγωνιστή τον Ορλάντο Μπλουμ, το «True West» με τους Κιτ Χάρινγκτον («Game of Thrones») και Τζόνι Φλιν, το «The Sound Inside» με τη Μέρι-Λουίζ Πάρκερ (βραβείο Tony), καθώς και το «The Pillowman» του σπουδαίου δημιουργού Μάρτιν ΜακΝτόνα, με τη Λίλι Αλεν.

Οι συντελεστές της Faliro House, ως Ελληνες με ιδιαίτερη αγάπη προς το θέατρο, δηλώνουν υπερήφανοι για όλα τα παραπάνω και πλέον κοιτούν μπροστά: επόμενο πρότζεκτ είναι το ανέβασμα του «Slave Play» του Τζέρεμι Ο. Χάρις στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, με τους Κιτ Χάρινγκτον και Ολίβια Ουάσιγκτον.